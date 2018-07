Facebook, video pubblicitari su Messenger e gruppi a pagamento

Video pubblicitari su Messenger e gruppi a pagamento. Sono queste le ultime novità che Facebook sta testando in questi giorni.

I video pubblicitari su Messenger sono già disponibili sulla piattaforma e puntano a raggiungere un miliardo e mezzo di utenti in poco tempo. Per quanto riguarda i gruppi a pagamento di Facebook invece, saranno gli amministratori stessi a decidere se richiedere un abbonamento mensile agli utenti che desiderano iscriversi.

Video pubblicitari su Messenger, annunci profilati in base alle preferenze

I video pubblicitari su Messenger saranno profilati in base alle preferenze degli utenti, proprio come la maggior parte degli annunci pubblicitari presenti in rete. Facebook annuncia importanti novità a riguardo, e forse a breve si visualizzerà la pubblicità in base all’argomento della chat in corso. Dopo lo scandalo Facebook sul furto di dati, non sarebbe di certo una bella mossa per la privacy degli utenti, ma per ora si tratta solo di prime indiscrezioni.

I video pubblicitari su Messenger saranno visualizzati una volta aperta l’app da mobile, e l’utente avrà due possibilità: essere re-indirizzato ad un link pubblicitario esterno oppure chattare direttamente con l’azienda in questione. Gli annunci pubblicitari di Facebook potranno essere nascosti o segnalati. Gli utenti inoltre avranno la possibilità di gestire le loro preferenze direttamente dalle impostazioni delle Ads di Messenger.

Dopo i video pubblicitari su Messenger arrivano anche i gruppi a pagamento

1Altra importante novità in arrivo per Facebook: presto saranno disponibili i gruppi a pagamento. I gruppi di Facebook sono ormai delle realtà consolidate sul web, e sono sempre di più gli utenti che vi si iscrivono e partecipano per chiedere consigli o confrontarsi su argomenti di vario genere.

Gli amministratori dei gruppi potranno decidere se chiedere un abbonamento a pagamento per l’iscrizione al gruppo. I prezzi dei gruppi a pagamento di Facebook andranno dai 4,99 fino ad un massimo di 29€ mensili, questo quanto comunicato da un post ufficiale del Blog di Zuckerberg. I gruppi che fanno parte delle categorie cucina, genitorialità e igiene della casa saranno i primi a testare la nuova funzionalità dei gruppi a pagamento di Facebook.

[Foto: https://marcosh.net/]