Google Arts & Culture: arriva l’app che ti dice a quale opera d’arte somigli

Vi è mai capitato di vedere una persona e pensare che somigliasse terribilmente a qualche VIP? O magari a qualche importante personaggio storico, immortalato su un celebre dipinto di un grande pittore del passato? Sappiate che da oggi sarà possibile, grazie ad un’app sviluppata da Google, sapere se anche voi somigliate o meno al protagonista di qualche opera d’arte.

La funzionalità è stata implementata in Google Arts & Culture e funziona in maniera relativamente semplice: basterà infatti che vi scattiate un selfie tramite l’applicazione e questa, grazie a una serie di complessi algoritmi vi dirà a chi somigliate. Al momento è una delle più scaricate al mondo e non è difficile capire il perché: l’utilizzo è semplicissimo e il risultato davvero divertente.

Su Twitter l’app sta impazzando: in molti hanno caricato i propri selfie e accanto l’opera d’arte più somigliante: la febbre non ha risparmiato proprio nessuno, inclusi tante celebrità. Tra di loro figurano l’attore Kumail Nanjiani, l’attrice Kirsten Bell, Jim Parson (lo Sheldon di The Big Bang Theory”) e ancora, il cantante e bassista Pete Wentz, la comica Sarah Silverman e l’attrice Kate Hudson.

C’è da dire che non sempre il risultato rispecchia la realtà, anzi: in più di un caso il responso è stato a dir poco esilarante, con uomini che si vedevano accostati a donne e donne che, al contrario, venivano accostate a ritratti di uomini.

Insomma, magari c’è ancora un po’ di lavoro da fare per migliorare al massimo questa divertentissima funzionalità di Google Arts & Culture, questo non lo vogliamo negare, ma siamo certi che rimarrà in vetta alle classifiche delle app più scaricate ancora per molto tempo. E voi? L’avete già provata?

[fonti articolo: repubblica.it, tecnoandroid.it, lastampa.it]

[foto: lastampa.it]