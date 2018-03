Google Pay, la nuova App per i pagamenti disponibile sul Play Store

Google ha da poco lanciato Google Pay, la nuova app per i pagamenti che nasce dall’unione di Android Pay e Google Wallet. L’App è già disponibile in diversi paesi nel Play Store Android. L’obiettivo di Google Pay è quello di unificare tutte le tipologie di pagamenti digitali senza più distinguere acquisti per app, online, acquisti presso negozi fisici e P2P per il trasferimento di fondi.

Google Pay sarà ovviamente compatibile con tutti i prodotti Google, in modo da avere “un’esperienza di pagamento coerente utilizzando le carte salvate nel tuo account Google”.

In più il colosso di Mountain View sta collaborando con alcuni partner per fare in modo che gli utenti possano effettuare i pagamenti tramite l’applicazione ovunque essi si trovino.

La nuova app Google Pay non è altro che una rivisitazione della sua versione precedente Android Pay, con uno stile grafico più vicino a quello di Google. L’unico cambiamento importante risiede nella schermata home di Google Pay, che mostrerà all’utente i negozi nelle vicinanze dove si potrà pagare usando l’app, in base alla sua posizione. Sempre in questa schermata si potrà monitorare la cronologia dei pagamenti effettuati tramite Google Pay.

Google ha affermato che la nuova app di pagamenti sarà estremamente semplice da utilizzare, sia per quanto riguarda gli acquisti online che quelli presso negozi fisici. Garantita anche la sicurezza di Google Pay, sia l’account che i dati personali degli utenti sono protetti da eventuali attività fraudolente. Google inoltre assicura che l’app non condivide il numero della carta di credito quando si effettuano transazioni nei negozi fisici.

Negli Stati Uniti e in Inghilterra si può già utilizzare Google Pay per effettuare trasferimenti di denaro, in sostanza quello che prima gli utenti facevano con Google Wallet che ora prende il nome di Google Pay Send. Inoltre i clienti di alcune banche come la Bank of America o Mbank in Polonia potranno usare l’app della propria banca per effettuare acquisti con Google Pay.

[Foto: www.droid-life.com]