Gruppi WhatsApp, gli amministratori potranno zittire i partecipanti

Novità per i gruppi WhatsApp. Gli amministratori dei gruppi potranno impedire ai partecipanti di conversare. Questa nuova funzionalità di WhatsApp permette a chi gestisce un gruppo di ammutolire i membri, come una sorta di Broadcast. I gruppi della chat più famosa del mondo hanno subito molti cambiamenti nell’ultimo periodo. E anche questa novità sta già facendo discutere gli utenti.

Gruppi WhatsApp come le liste Broadcast

La chat più utilizzata al mondo, che ad oggi conta quasi 1 miliardo e mezzo di utenti, torna ad occuparsi dei suoi gruppi. Con questa nuova funzionalità, le conversazioni all’interno dei gruppi WhatsApp saranno gestite come in una sorta di lista Broadcast. Si potranno creare dei flussi di comunicazione unidirezionali, ovvero gli amministratori saranno gli unici a poter inviare messaggi. Si verrà a creare in questo modo una specie di bacheca dove l’unico a poter parlare sarà l’amministratore del gruppo.

La nuova funzionalità dei gruppi WhatsApp è stata annunciata con un post nel blog ufficiale. “Abbiamo lanciato una nuova impostazione di gruppo in cui solo gli amministratori sono in grado di inviare messaggi a un gruppo. Abbiamo introdotto questa nuova funzione per dare agli amministratori strumenti migliori per gestire i propri gruppi in questo tipo di situazioni“, questo quanto dichiarato nel post. Per poter abilitare questa nuova funzione bisogna andare nella sezione “Info Gruppo”, selezionare le impostazioni di gruppo, e nella voce “Invia messaggi” selezionare “Solo amministratori”. Si tratta di un’impostazione disponibile solo per le versioni più recenti ed aggiornate di WhatsApp.

La nuova funzionalità dei gruppi WhatsApp è già disponibile

La possibilità di zittire i partecipanti è già attivabile in tutti i gruppi WhatsApp. In questo modo la chat funzionerà in modo molto simile ai canali Telegram, dove solo l’amministratore può inviare messaggi. Il team di WhatsApp sta lavorando molto per migliorare l’esperienze utente all’interno dei gruppi. Con questa nuova opzione gli amministratori potranno decidere chi può inviare messaggi scegliendo tra “solo gli amministratori” o “tutti i partecipanti”.

[Foto: https://catania.liveuniversity.it]