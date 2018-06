Guest post: cosa sono e come funzionano

I guest post rientrano tra le pratiche di posizionamento Seo off-site. In sintesi sono operazioni che non intervengono direttamente sul nostro sito, ma avvengono tramite una collaborazione con blog o siti web disposti a pubblicare i nostri articoli contenenti dei link che rimandano al nostro sito. Non a caso il termine inglese guest post tradotto vuol dire “articolo ospite”.

Guest post efficaci: il contenuto prima di tutto

I guest post sono la tecnica migliore per fare link building. Per questo motivo le varie operazioni vanno fatte con criterio, perché Google è sempre più attento alle modalità con le quali gli utenti scambiano i link dei loro siti web. Una tecnica efficace di guest posting permette di ottenere una maggiore visibilità ma è bene seguire le regole per non rischiare penalizzazioni.

Prima di tutto, il contenuto dei nostri articoli deve essere di qualità, pertinente sull’argomento che trattiamo ed utile per i lettori. Chi fa guest post lo fa per promuoversi, dunque un contenuto di qualità e soprattutto originale è un biglietto da visita vincente. Attenzione anche a come viene fornito il materiale da pubblicare, è meglio consegnare un articolo pronto per la messa online, già formattato con le parole chiave in grassetto e possibilmente senza immagini nel testo. Si consiglia di inserire un unico link all’interno del post, che rimanda al nostro sito web con una keyword attinente al testo.

Guest post: come monitorare i risultati

Una volta stabiliti gli accordi per la pubblicazione del guest post è bene chiarire subito la paternità dell’articolo. Si consiglia di far inserire a fine articolo uno dei propri account social. Dopo che il nostro articolo sarà online non ci resta che monitorare i risultati attraverso una serie di strumenti appositi.

Ad esempio si può utilizzare Google Analytics, che attraverso i referral (i link che rimandano al nostro sito) ci fornirà il punto della situazione nonché i risultati in termini di efficacia dei nostri guest post.

É sempre bene tenere d’occhio anche i commenti degli utenti e fornire delle risposte in caso di necessità. Questa pratica non farà altro che aumentare la nostra autorevolezza e migliorare la nostra reputazione online.

[Foto: http://clicksbazaar.com]