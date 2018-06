Ecco una Guida CSS di base dove vi mostrerò come creare delle belle pagine Web con i CSS. Il codice CSS è semplicemente una serie di istruzioni scritte che indicano ai browser Web come Google Chrome, FireFox e Internet Explorer come visualizzare la vostra pagina web.

Guida CSS di bas: l ‘Html

Iniziamo quindi con un’ Guida CSS di base sull’utilizzo dei CSS. Insieme al CSS, è necessario utilizzare l’HTML, un codice che indica al browser il contenuto della nostra pagina. Il CSS, riduce il numero dei tag che possiamo utilizzare ma dobbiamo necessariamente impostare i più importanti. Iniziamo con quelli di visualizzazione dei caratteri e dei tag più importanti. Ad esempio, i tag H1, h2 fino ad H6 vengono utilizzati per contrassegnare o per etichettare le intestazioni nelle nostre pagine. Un esempio:

< h1 > < strong > Titolo Pagina< / strong > < / h1 >

Questo codice dice ai browser e ai motori di ricerca che questa pagina ha un titolo. Tutti i browser hanno una dimensione predefinita per ogni tag <h> e su come eseguire il rendering del testo tra questi tag. Molti di questi valori di default possono essere inutilizzabili specialmente per <h1> perché vengono visualizzati troppo grandi. Usando i CSS, possiamo rendere le dimensioni del testo di qualsiasi grandezza a nostro piacimento.

Tag H2 e Tag H3

Il tag <H2> è usato per contrassegnare parti delle pagine web in “paragrafi”.

Per isottoparagrafi, possiamo usare <H3>. Vediamo qualche esempio di programmazione CSS per i testi:

.h1 {

font-size: 32px;

}

In questo esempio, indichiamo ai browser che la grandezza dei caratteri del titolo della pagina devono essere di 28px. Il titolo della pagina solitamente è ben più grande di quello di un paragrafo <h2> e a sua volta più grande di un sottoparagrafo <h3>. Quindi, possiamo impostare il CSS dei tag H1 fino ad H3 così:

.h1 {

font-size: 32px;

}

.h2 {

font-size: 16px;

}

.h2 {

font-size: 8px;

}

I caratteri della pagina

Per quanto riguarda i caratteri della pagina, ecco altri aspetti della Guida CSS di base. Bisogna impostare i font dei caratteri, la loro grandezza e se vogliamo anche il colore dei caratteri e il colore dello sfondo della pagina;

body {

font-family : Georgia , “Times New Roman” , Times , serif ;

font-size : 14px ;

color : # 333333 ;

background-color : # F9F9F9 ;

}

Per ora, come “infarinatura generale” sull’uso dei CSS è tutto. Riprenderemo prossimamente con altre guide avanzate sull’utilizzo dei CSS e dell’HTML in altre guide.