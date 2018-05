Honor 10 arriva in Italia a 399 €

Honor 10 è finalmente arrivato in Italia. La casa cinese ha arricchito la sua gamma di smartphone con l’ultimo modello di punta, che avrà un prezzo di 399€, vale a dire meno del precedente.

Dopo il grande successo di Honor 8 e Honor 9, il tanto atteso Honor 10 dovrà dimostrare di mantenere gli stessi standard qualitativi dei modelli precedenti, con un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza.

Honor 10 avrà una fotocamera con intelligenza artificiale

I punti di forza dell’Honor 10 sono tre, a partire dalla fotocamera che è stata migliorata con una tecnologia di intelligenza artificiale di seconda generazione. La particolarità di questa fotocamera risiede nella capacità di individuare tutti i contorni dei soggetti e gli elementi inquadrati, per suggerire il miglior taglio dello scatto. L’intelligenza artificiale consente anche di migliorare la luminosità in caso di luce scarsa, come ad esempio di notte.

Telaio in alluminio e scocca in vetro, lo schermo con notch è quasi privo di bordi e presenta un design rivisitato, arricchito con colori piuttosto audaci rispetto ai modelli precedenti. Honor 10 è stato presentato in Cina pochi giorni fa e gli appassionati hanno subito notato la somiglianza con il design dello smartphone Huawei P20.

Honor 10: la scheda tecnica

Honor 10 avrà le stesse caratteristiche di uno smartphone top di gamma. Con un display da 5,84 pollici e una risoluzione FullHD+, troviamo una RAM da 4 gigabyte. Disponibili le versioni da 64 o 128 gigabyte per quanto riguarda lo spazio di archiviazione.

Proprio sulla parte frontale si trova il sensore per le impronte. Fotocamera frontale e sensore di prossimiità sono posizionati nel notch, che è più piccolo di quello iPhone X. La batteria da 3.400 mAh promette ottime prestazioni, così come i sensori di movimento. Honor 10 è già disponibile sia in Europa che in Italia e si può acquistare presso gli store di elettronica ed alcuni e-commerce. Il prezzo ufficiale di Honor 10 è di 399€.

