Huawei P20, caratteristiche e scheda tecnica

Huawei P20 è stato uno degli smartphone più attesi della casa cinese per il 2018. Si tratta di un top di gamma con sistema operativo Android, per uno dei modelli più all’avanguardia del momento.

In perenne sfida con il suo avversario Samsung Galaxy S9, Huawei P20 è stato progettato con un design ancora più ricercato e una fotocamera nettamente migliorata.

Huawei P20: fotocamera da 32 megapixel e schermo da 5.8″

Con uno schermo di ben 5,8 pollici e una fotocamera frontale da 24 megapixel, Huawei P20 monta la versione più recente di Android, ossia Oreo 8.1. Ottima idea quella della personalizzazione con l’interfaccia grafica EMUI versione 8.1, che rende il tutto ancora più all’avanguardia. La fotocamera ha una risoluzione di 4290×2800 pixel e registra video in 4k con una risoluzione di 3840×2160 pixel.

Per quanto riguarda le colorazioni disponibili, Huawei P20 è disponibile nei colori Black, Midnight Blue, Pink Gold e la nuovissima Twilight che ha una scocca posteriore con un vetro a più strati, per ottenere diversi riflessi e tante tonalità. Il notch si può disattivare, mentre la scocca è il vero punto di forza in quanto è realizzata in vetro e metallo, per un look opaco davvero elegante. Huawei P20 è impermeabile e resiste perfettamente sia all’acqua che alla polvere. Niente paura dunque se il vostro smartphone cade in acqua o finisce sotto la pioggia.

Huawei P20: quanto costa?

Huawei P20 è stato presentato ufficialmente il 27 Marzo in Italia. Per quanto riguarda il prezzo, essendo un top di gamma ha un prezzo di 679 €. Considerando che come caratteristiche tecniche si avvicina molto ai suoi diretti competitor Apple e Samsung, (vale a dire iPhone 8 e Samsung Galaxy 9), si tratta di un prezzo piuttosto vantaggioso.

I 128 GB e i 4 GB di Ram interna giustificano anch’essi il prezzo medio-alto di Huawei P20, che resta comunque uno smartphone top di gamma ma con un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza.

