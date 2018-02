Il Giappone lancia i Robot che assisteranno medici ed infermieri

Un robot in grado di distribuire medicinali ai pazienti ed eseguire altre operazioni che diminuiranno il carico di lavoro di medici ed infermieri: è questo il nuovo progetto presentato dall’ospedale universitario Giapponese di Nagoya che utilizzerà quattro robot come ausilio per il personale ospedaliero. I Robot saranno operativi da Febbraio 2018 durante il turno pomeridiano e notturno, a partire dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 del mattino seguente.

Il Direttore dell’ospedale ha presentato quest’iniziativa dichiarando che tutte le operazioni eseguite dai robot alleggeriranno il lavoro di medici ed infermieri, i quali potranno dedicarsi ad attività più importanti e ai casi urgenti, questo quanto affermato dal direttore dell’ospedale Naoki Ishiguro.

I Robot sono stati ideati e progettati con l’intento di fornire un valido supporto all’operato dell’essere umano, e non come una sostituzione dei medici, dal momento che i robot sono controllati in ogni momento dal personale ospedaliero.

Gli assistenti robot fungeranno dunque da ausilio al personale dell’ospedale, potranno muoversi liberamente per i corridoi in quanto sono in grado di evitare ostacoli ed ogni volta che rilevano una presenza umana elaborano un messaggio che chiede il permesso di proseguire nel loro percorso.

I robot automatizzati progettati dall’università giapponese potranno inoltre lavorare su più piani, dato che saranno in grado di prendere l’ascensore in modo del tutto autonomo. Quando la batteria inizia a scaricarsi, un sistema in automatico li ricondurrà alla stazione di ricarica, dove potranno rifare il pieno.

Il progetto degli assistenti robot è stato presentato dall’Università di Nagoya e dalla Toyota Industries, divisione del colosso automobilistico giapponese, che insieme hanno elaborato un modello di robot che si avvale della stessa tecnologia utilizzata all’interno dei veicoli autonomi.

Il robot è alto 1,25 metri ed è avrà un apposito frigorifero per contenere medicinali fino a 90 litri, può raggiungere una velocità massima di 3,6 Km orari. Sarà dotato inoltre di apposite fotocamere ad alta risoluzione che offrono un campo visivo completo di 360 gradi, al pari di quello umano.

Per il momento si tratta solamente di un programma di prova, ed in base ai risultati che emergeranno da questa prima fase di test dei robot, si deciderà poi se estendere il loro supporto alle stanze dei pazienti che sono ricoverati all’interno dell’ospedale.

[Foto: www.medicalive.it ]