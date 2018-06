Iliad: il nuovo operatore telefonico a 5,99 al mese

Iliad ha debuttato in Italia il 4 maggio 2018. Il quarto operatore telefonico italiano ha già riscosso tantissimo successo, soprattutto grazie all’offerta vantaggiosa che propone a tutti i suoi clienti: chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet in 4G+, 2 GB aggiuntivi per chi viaggia in Europa, tutto a soli 5.99€ al mese. Iliad ha intenzione di stravolgere il mercato della telefonia mobile in Italia proponendo offerte trasparenti, semplici e chiare.

Iliad, chi è il quarto operatore telefonico italiano

Iliad è il quarto operatore telefonico italiano, gestito da Iliad Italia che a sua volta è una filiale di Iliad S.A., società francese fondata nel 1990 dall’imprenditore Xavier Niel. Il debutto in Italia è avvenuto il 29 maggio 2018, anche se le prime operazioni sono iniziate nel 2016 con la nascita di Iliad Holding Spa, la filiale italiana che gestisce il marchio.

La società francese aveva già annunciato nel 2017 investimenti per oltre 1 miliardo di euro, che sono serviti per acquistare le frequenze radio da Wind e dallo stato italiano. In Francia invece Iliad è gia operativa dal 2009, anno in cui ha acquisito la licenza 3G per poi passare alla 4G nel 2011. Benedetto Levi è l’amministratore delegato di Iliad Italia, nominato a gennaio 2018 che ha il compito di gestire e guidare la filiale italiana.

Copertura e assistenza Iliad

Per quanto riguarda la copertura, Iliad si appoggia sulla rete Wind Tre per i ripetitori 2G. Le reti 3G, 4G e 4G+ utilizzano invece le frequenze a 900, 1800, 2100 e 2600 MHz acquisite da Wind Tre e si appoggiano su una parte dei loro ripetitori. In sintesi, la copertura Iliad è la stessa dell’operatore telefonico Wind Tre, con il quale la società ha stabilito un accordo di roaming per i prossimi 10 anni.

Per il momento le numerazioni assegnate sono la 3518 e la 3519, per un totale di due milioni di potenziali numeri. Il servizio clienti è disponibile al numero 177 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 20. Il costo della chiamata è gratuito se effettuata dalla propria sim Iliad.

