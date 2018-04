IPhone con 3 telecamere. Novità in vista per il famoso melafonino. La Apple ha lanciato una novità: nel 2019 si potrebbe avere uno smartphone con tre telecamere.

Secondo quanto riportato dall’Economic Daily News nel 2019 verrá lanciato l’IPhone con 3 telecamere. Infatti, il nuovo modello della Apple avrà ben tre fotocamere. Questi rumor sarebbero molto attendibili poichè da sempre la nota azienda di Cupertino insegue i progettisti di Huawei. La tripla cam dovrebbe trovarsi sul retro, con un sensore principale di 12 MP, una lente da 6P, con uno zoom di 5x.

In parole povere il nuovo Iphone potrebbe fungere da macchinetta fotografica moderna e scattare foto di ottima qualità anche in caso di scarsa luminosità. In questo caso il nuovo modello supererebbe di gran lunga quello lanciato da Huawei che avrebbe solo uno zoom di 3X e una lente da 8 Megapixel.

Tutte novità che gli amanti della fotografia sono pronti a cogliere per soddisfare le loro esigenze ed inseguire le loro passioni. Importanti novità quindi per il prossimo anno e secondo queste stime il nuovo modello di Iphone, di terza generazione, dovrebbe di gran lunga superare il tanto odiato per la casa di Cupertino modello P20 Pro di Huawei.

Notizie trapelate

Fino ad adesso le notizie trapelate dalla rivista di Taiwan si sono rivelate sempre attendibili. La Apple non ha smentito la notizia del nuovo IPhone con 3 telecamere. Secondo ulteriori indiscrezioni in nuovo smartphone del prossimo anno avrà anche uno schermo più sottile e flessibile.

Se Huawei non intendesse migliorare le prestazioni dei suoi modelli allora sì che la Apple sarebbe ai primi posti, sbaragliando la concorrenza. Ma togliere questo primato sarà dura poiché certamente la casa cinese prenderà nuovi provvedimenti e riuscirà a stare al passo con la concorrenza. Quest’ultima ha dalla sua parte i prezzi più bassi per smartphone con prestazioni simili a quelli dalla famosa e costosa azienda californiana. Le prestazioni dell’Iphone di terza generazione, il cui nome è ancora sconosciuto, saprà conquistare anche i più scettici?

Infatti il melafonino viene amato smisuratamente o odiato da chi ritiene i sistemi ios troppo chiusi e complicati da utilizzare, preferendo gli Android come i modelli Huawei.

