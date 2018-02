KeyArt: l’applicazione per IPhone che entra nei musei di tutto il mondo

L’epoca delle audioguide nei musei sta per terminare. KeyArt è la nuova applicazione italiana completamente gratuita sviluppata da ARM23 e disponibile solo per IPhone, che permette agli utenti di entrare virtualmente nei loro musei preferiti utilizzando solamente la fotocamera del proprio smartphone.

KeyArt permette di identificare le opere che si trovano nei musei per approfondirle e fornire agli utenti dettagli aggiuntivi, ad esempio sulla storia dell’opera o sulla vita dell’artista che l’ha creata. L’applicazione al momento ha un database che si può collegare con 22 musei in tutto il mondo (tra quelli italiani troviamo la Galleria degli Uffizi a Firenze, i Musei Vaticani a Roma, la Pinacoteca di Brera a Milano e la collezione Peggy Guggenheim a Venezia) e con oltre 1800 artisti.

L’applicazione KeyArt per i musei fornisce informazioni di vario tipo, come ad esempio l’ubicazione, gli orari di apertura e chiusura del museo ed i contatti, ma la funzionalità più importante è quella che permette di navigare virtualmente all’interno del museo, per visualizzare le opere con una sorta di tour virtuale.

Tra le altre funzionalità dell’applicazione sviluppata da ARM23, KeyArt permette di scansionare le opere, ovvero inquadrarle con la fotocamera dello smartphone per ricevere approfondimenti ed informazioni aggiuntive, nonchè audioguide in inglese e la possibilità di creare delle raccolte personalizzate dove salvare le opere preferite e poterle rivedere in qualsiasi momento.

Molto utile inoltre la funzione “percorsi suggeriti” (disponibile solo per alcuni musei) che in base al filtro impostato dall’utente suggerisce le opere in base al periodo storico e allo stile selezionato.

L’applicazione dunque descrive in maniera dettagliata i quadri e le opere presenti all’interno del museo ed è possibile scegliere tra contenuti di vario tipo: audio, video o testuali. Disponibile anche la funzione zoom sui dettagli delle singole opere. Per le persone meno esperte di App e smartphone, è presente anche un breve tutorial che guida l’utente a muovere i primi passi nell’utilizzo di KeyArt.

KeyArt è un’applicazione totalmente gratuita disponibile solo per IPhone, che permette di approfondire la storia e gli autori delle opere che si trovano in determinati musei.

Le funzionalità dell’applicazione consentono di ricevere informazioni in tempo reale, per trasformare ogni visita in un museo in un percorso interattivo ricco di approfondimenti e dettagli aggiuntivi, una sorta di realtà aumentata in alternativa alle classiche audioguide.