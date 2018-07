Oramai tutti noi abbiamo imparato a conoscere la tecnologia e a sfruttarla per facilitare diversi momenti della nostra vita quotidiana. Questo è un principio che vale soprattutto per il digitale: c’è chi fa shopping online, chi si è costruito un lavoro su Internet, e chi utilizza le app per fare (quasi) tutto.

Eppure spesso ci dimentichiamo di quanto il digitale possa andare incontro anche alla nostra vita amorosa: le nostre abitudini cambiano in relazione ai cambiamenti sociali, e questo coinvolge anche l’aspetto sentimentale.

Non a caso, oggi anche la ricerca dell’anima gemella si è spostata anche su Internet: il dating online rappresenta difatti una delle tendenze più forti degli ultimi tenti. Specialmente se si considera il potenziale di una delle app più scaricate come Tinder.

Tinder: oggi l’anima gemella si cerca dallo smartphone

Nel computo del mondo degli incontri online, è il dating mobile ad affascinare una larga fetta di chi cerca un partner su Internet. Alla luce di questo va detto che una delle app di dating più apprezzate in Italia è proprio Tinder.

Si tratta nello specifico dell’app per gli incontri più scaricata e utilizzata, perfetta per conoscere un potenziale partner e per provare ad iniziare una relazione. Naturalmente, come spesso accade nel caso della tecnologia, il risultato finale dipende sempre dal grad di conoscenza che abbiamo di un certo strumento. Anche Tinder, dunque, richiede un po’ di studio e qualche consiglio utile per essere sfruttato al meglio.

Si parte ovviamente dalla costruzione del proprio profilo: chi frequenta il mondo del dating online, sa che è questo l’elemento più importante per farsi trovare da un partner con il quale si condividono degli interessi. Ecco perché conviene sempre completare il proprio profilo con degli hobby e inserendo una bella foto evitando di mentire sulla propria vita. Inoltre, è fondamentale scrivere una bio completa, che parli di noi con quel pizzico di autoironia che susciti la curiosità di chi la legge.

Altri consigli utili per sfruttare Tinder al massimo

Sono diversi gli utenti che hanno trovato il modo per avere succeso su Tinder, e che hanno deciso di condividere le proprie strategie con gli altri. Dunamoreue grazie a Internet è possibile scoprire diverse informazioni utili: ad esempio leggendo l’opinione di un esperto di seduzione su Tinder, si possono accelerare i tempi e mettere in pratichi i consigli e l’esperienza altrui.

Detto questo, spesso l’ostacolo più impegnativo viene rappresentato dalle risposte in chat, indispensabili per fare colpo online.

Alcuni suggerimenti utili per riuscire? Partire da un tema relativo ad un interesse in comune, approfittando della conversazione per allacciarsi ad altri argomenti: una tecnica ottima per evitare i silenzi imbarazzanti. Inoltre, è il caso di lanciarsi sull’originalità o sulla simpatia: per fare un esempio, “Se tu avessi una macchina del tempo, in quale epoca andresti?”.

Una conclusione è d’obbligo: mai esagerare con le domande troppo personali, e mai anticipare i tempi chiedendole subito un incontro, la fiducia è un qualcosa che si conquista con il tempo e con l’impegno.