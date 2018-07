Mediaset lancia Mediaset Play, nuova App di streaming

Arriva Mediaset Play, la nuova App di streaming che permetterà agli utenti di accedere liberamente ai contenuti live di Mediaset. Novità anche per le Serie TV e i film on demand, che saranno disponibili a pagamento. Mediaset Play è già disponibile per i dispositivi iOS e Android, PC e Smart Tv, e andrà a sostituire tutti i servizi on demand per Tablet e Smartphone.

Mediaset Play: gli accordi con Sky e Tim

Con Mediaset Play gli utenti potranno accedere a Canale 5, Rete 4, Italia 1, Italia 2, Focus e TGCom24. Inoltre, ci sarà la nuova funzionalità rewind per rimandare indietro i programmi in diretta.

Mediaset, che nel 2016 ha conosciuto un periodo di forte crisi, ha deciso di chiudere in bellezza il 2018. Nel 2017 ha registrato un fatturato annuo di 3,6 miliardi, espandendosi notevolmente anche in Spagna. L’accordo stipulato con Sky ha l’obiettivo di ingrandire la copertura dei canali Pay di Mediaset ed estendere l’utilizzo della propria piattaforma ad altri operatori.

Anche l’intesa con Tim è stato un passo molto importante, in quanto consentirà ai clienti Timvision di accedere ai canali Mediaset in chiaro a partire da gennaio 2019. Mediaset nell’ultimo anno è stata molto impegnata con i Mondiali Russia 2018, ma ora è finalmente pronta a lanciare la nuova app Mediaset Play. L’annuncio ufficiale è stato fatto a Montecarlo, dove l’azienda ha presentato i nuovi palinsesti per il prossimo autunno.

Mediaset Play funziona su Smartphone, Tablet e Smart Tv

Mediaset Play è già disponibile sui vari Play Store dal 5 Luglio. In questo modo si va a sostituire la vecchia app Mediaset on Demand, e l’applicazione sarà fruibile anche via web sul sito Mediaset. Per quanto riguarda le novità, l’applicazione sarà divisa per trasmissioni, che adesso si potranno esplorare singolarmente. I nuovi contenuti avranno una linea molto editoriale, con un’ home page che mette in evidenza i programmi preferiti degli utenti.

L’obiettivo di Mediaset Play è quello di creare un’app più personalizzata, in grado di mostrare i contenuti in base alle preferenze degli utenti. Per poter accedere alle dirette è richiesta la registrazione gratuita, gli utenti anonimi invece potranno visualizzare solo delle brevi clip estrapolate dai programmi.

[Foto: https://www.tech4d.it]