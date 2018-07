Effettuare una modifica PS4 non è sempre sinonimo di pirateria, può permettere di espandere le capacità della nostra console oltre i limiti che sono stati imposti dalla casa costruttrice. La Ps4 è indubbiamente uno dei più grandi successi commerciali di casa Sony. Modificarla, però, non è affatto semplice.

Sony ha migliorato tutti i suoi sistemi di sicurezza presenti nel firmware partendo già dalla PlayStation 3. Questo è uno dei motivi dell’ulteriore aumento della frequenza di aggiornamenti da parte della Sony.

È possibile la modifica PS4?

La PS4 ha un sistema operativo chiamato Orbis OS. E fin dal suo primo lancio sul mercato molti hacker e pirati informatici hanno cercato un bug utile ai loro scopi nel Firmware. Fino ad ora, ne è stato trovato soltanto uno ma non permetteva di poter aagirare i permessi e di entrare nel Kernel del sistema. Un bug di sicurezza che comunque non permette di poter effettuare modifiche di funzionamento alla console.

Per eseguire una modifica PS4, bisogna farlo via hardware utilizzando un Raspberry PI. Tale modifica, fino ad ora è riuscita solo da parte di alcuni hacker Russi che sono riusciti a creare una copia del firmware. In realtà, non si tratterebbe di una vera e propria modifica ma solo di una clonazione.

Modifica PS4: Pro e contro

Fino ad oggi, non è stato ancora trovato un sistema per effettuare una modifica PS4. Esistono soluzioni che si possono trovare in rete ma in realtà non sono per niente sicure o stabili. Nessuno vi vieta di seguirle ma sono fortemente sconsigliate. Una di queste modifiche, riguarda la modifica tramite PS4HEN, un Homebrew Enabler per PS4. Un sistema che prevede l’installazione di un firmware modificato. Però, data la frequenza degli aggiornamenti, è un sistema che anche questo è molto sconsigliato.

Inoltre, bisogna tenere presente che una console PlayStation 4 non è per niente economica, quindi, fare esperimenti di modifica rischiando di danneggiarla potrebbe essere economicamente molto rischioso.

[foto: slashgear.com]