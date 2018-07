Netflix, da agosto 2018 niente più recensioni online

Netflix ha deciso di negare ai suoi utenti la possibilità di lasciare recensioni online. La decisione non è stata ben digerita dai fan del colosso, che da agosto 2018 non potranno più esprimere giudizi sui loro programmi preferiti e le loro Serie TV del cuore. Netflix ha già provveduto ad informare tutti i suoi abbonati, avvisandoli che a partire da fine luglio 2018 non potranno più lasciare recensioni sulla piattaforma di streaming.

Netflix, dalle valutazioni con le stelle ai pollici

A breve tutte le recensioni sui programmi Netflix scompariranno, e il colosso ha dichiarato che “Questa funzione è disponibile solo sul sito web e ha visto diminuire il proprio utilizzo nel corso del tempo”.

Il classico sistema di valutazione a stelle per assegnare voti a serie Tv e Film è stato poi sostituito dai pollici su e giù. Netflix ha voluto adottare questo sistema per migliorare i suggerimenti personalizzati.

Il colosso ha sempre utilizzato per le sue recensioni il classico sistema di valutazione a stelle. Dove 1 stella equivaleva a poco gradimento, e 5 stelle al massimo della soddisfazione. L’azienda però si è accorta che questo sistema di valutazione confondeva gli utenti, e ha deciso di cambiare. L’introduzione delle recensioni con i pollici, che servono a far capire i propri gusti, è stata molto più mirata. In questo modo era possibile suggerire agli utenti altri contenuti interessanti, tra Film e Serie Tv.

Netflix, niente più recensioni sui Film e Serie TV

La decisione di Netflix di rimuovere in modo definitivo le recensioni online ha suscitato già molte polemiche. L’iniziativa non è stata gradita dagli abbonati che rivendicano la loro libertà di esprimere gradimenti o disaccordi sui loro programmi preferiti.

Le recensioni per i programmi e le Serie TV erano disponibili solo sul sito web, e nel corso del tempo questa funzione era sempre meno utilizzata dagli utenti. Questo almeno è quanto dichiarato da Netflix, in una nota diffusa da Cnet.

