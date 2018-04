Nuova grafica Gmail: arriva la nuova versione per il web

La nuova grafica di Gmail non è ancora arrivata ufficialmente, ma se ne sta parlando parecchio. La casella elettronica di posta più utilizzata al mondo e creata da Google, sta per cambiare immagine ed a breve assumerà una grafica del tutto rinnovata. Ancora non si conosce la data precisa del cambiamento ufficiale di Gmail, le prime indiscrezioni parlano di poche settimane di attesa.

Nuova grafica Gmail: novità estetiche e funzionali

La nuova grafica Gmail sarà accompagnata da altrettante novità di tipo funzionale per la casella di posta elettronica. Alcuni siti hanno già riportato alcune immagini della anteprime della nuova versione di Gmail, per mostrare agli utenti come apparirà la loro nuova casella di posta di Google.

Tra le novità più importanti della nuova grafica Gmail troviamo il material design, che interesserà tutti i prodotti offerti da Google e riguarderà la grafica dei programmi. La grafica e il primo impatto sul web sono molto importanti nel determinare il successo di un servizio online e soprattutto il tempo di permanenza in rete degli utenti.

Il design della nuova versione di Gmail sarà simile a quello presente su Android e iOS, incluse tutte le opzioni della funzione mobile. Gli utenti troveranno da un lato il menu che apre Google Calendar, il programma per le note e tutti gli altri.

Nuova Grafica Gmail: arriva anche il supporto offline

La nuova grafica di Gmail non sarà l’unica novità della casella di posta elettronica di Google. Oltre a rinnovare la grafica, sarà introdotto anche il supporto offline, la funzione Snooze e la Smart Reply.

La Smart Reply prevede una serie di risposte rapide e preformattate, che l’utente potrà scegliere per rispondere alle email. Saranno molto simili ai messaggi predefiniti per rispondere agli SMS, solo che in questo caso sarà Gmail a suggerire la risposta più adatta.

La funzione Snooze invece permette di eliminare provvisoriamente alcuni messaggi dalla Posta in arrivo per un determinato lasso di tempo, un modo per non farsi distrarre quando si è impegnati a fare altro. La nuova grafica di Gmail prevede una scelta tra 3 layout diversi: si potrà decidere se mettere in evidenza gli allegati o meno. Per il momento si tratta di funzionalità ancora in fase di test, che comunque saranno introdotte a breve.

[Foto:http://www.smartworld.it]