Nuovo iPhone, arriva lo schermo curvo e il controllo touchless

Secondo alcuni rumors, Apple starebbe progettando il nuovo iPhone, che molto probabilmente avrà uno schermo curvo e funzionerà con dei comandi di tipo touchless, ovvero senza bisogno di toccare il display.

Il nuovo iPhone sarà lanciato sul mercato nei prossimi anni ed anche se non c’è ancora una data certa, Bloomberg sta già fornendo alcuni dettagli in merito. Continua dunque la rivoluzione estetica di Apple, che già con iPhone X ha voluto introdurre l’innovativo schermo edge-to-edge e la top notch, ed ora desidera stravolgere ancora una volta il design estetico del nuovo iPhone.

Secondo quanto dichiarato dalla redazione di Bloomberg, Cupertino sarebbe al lavoro per creare comandi touchless e schermo curvo, per ora gli unici dettagli disponibili sul nuovo iPhone sono questi. Apple vuole dunque migliorare l’esperienza d’uso dei propri smartphone, a partire dal comando touchless che permetterà di utilizzare il dispositivo senza il bisogno di appoggiare i polpastrelli direttamente sullo schermo. L’idea sarà molto diversa dalla modalità Air Gesture di Samsung e dal Progect Soli di Google, in quanto non prevede l’utilizzo di obiettivi fotografici o sensori di movimento, ma sarà una tecnologia integrata nel display.

Si tratta di una funzione particolarmente utile per gestire le anteprime, con il nuovo iPhone sarà possibile accedere all’anteprima di un link o di una foto senza aprire l’app, semplicemente posizionando le dita vicino allo schermo. Ma le novità non sono finite, Apple vuole introdurre anche lo schermo curvo entro due o tre anni.

Il nuovo iPhone potrebbe avere uno schermo incurvato su se stesso, le cui applicazioni ancora non sono state rese note. Apple ha preso questa decisione per garantire un’esperienza d’uso dei suoi device ancora più piacevole, introducendo un display molto più ampio. Per il momento, Apple non ha ancora confermato le voci sul nuovo prototipo di iPhone, attendiamo ulteriori aggiornamenti che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

[Foto: https://www.gqitalia.it ]