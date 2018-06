Offerta Vodafone sensazionale. La compagnia telefonica ha da poco lanciato una nuova campagna promozionale WinBack via Sm. Lo ha fatto per convincere i propri ex clienti a rientrare in Vodafone, proponendo due offerte diverse.

Offerta Vodafone da operatore Iliad: 20 giga a 7 euro al mese

Il messaggio per l’Offerta Vodafone che la compagnia telefonica sta inviando ai suoi ex clienti presenta le 2 nuove promozion. Si possono attivare entro il 30 giugno. Prevedono nel primo caso un costo di 7 euro al mese, 20 Giga e 1000 minuti. Nel secondo caso 10 euro al mese con 30 giga e 1000 minuti di chiamate.

La prima opzione Torna a Vodafone Special Minuti 20 giga propone ben 20 giga di traffico internet in 4G. Ed anche 1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali al costo di 7 euro al mese. Più i 6 euro previsti per l’attivazione. Si tratta di un’offerta riservata ai clienti che richiedono la portabilità del numero da altro operatore (numero Iliad o compagnie virtuali).

Ma le novità Vodafone non finiscono qui. La compagnia telefonica ha intenzione di lanciare a breve Ho. Mobile. Si tratta di un nuovo operatore virtuale che farà concorrenza ad Iliad con dei pacchetti a 6.99 al mese. Ho. Mobile dovrebbe esordire in Italia nei prossimi giorni. Sono già state svelate le condizioni della promozione. 30 giga di traffico dati e minuti illimitati a soli 6.99€ al mese. Ancora non si sa se l’offerta prevede anche gli SMS inclusi, già svelato invece lo slogan “Ho tutto chiaro”.

Offerta Vodafone per gli ex clienti: 30 Giga a 10 euro al mese

Torna a Vodafone Special Minuti 30 GB. E’ un’Offerta Vodafone riservata esclusivamente agli ex clienti Vodafone che in questi giorni stanno ricevendo l’SMS promozionale. Attivandola si potranno avere 30 GB di traffico dati, 1.000 minuti al mese di chiamate verso i numeri nazionali. Il tutto al costo di 10 euro al mese più i 6 euro di attivazione.

Oltre a Vodafone, sono molti gli operatori telefonici che in questo periodo stanno lanciando promozioni super convenienti. Il tutto avviene per fare concorrenza al nuovo operatore Iliad, arrivato in Italia da un mese ma che sta già riscuotendo moltissimo successo.

[Foto: https://focustech.it/]