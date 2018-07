Poste Mobile Creami Next Summer Edition, fino a 50 GB al mese

Si chiama Poste Mobile Creami Next Summer Edition ed è la nuova offerta dell’operatore Poste Mobile pensata per l’estate. La promozione è sottoscrivibile da tutti, nuovi clienti e non, anche dalla pagina web Poste Mobile.

L’offerta è disponibile in 3 varianti e si potrà attivare entro il 21 luglio, a condizione che venga rinnovata ogni sei mesi. Il meccanismo quindi è questo, più ci si impegna con l’operatore e più si potrà usufuire di offerte vantaggiose.

Poste Mobile Creami Next Summer Edition, 3 opzioni disponibili

La promozione estiva Poste Mobile Creami Next Summer Edition sarà disponibile in 3 opzioni. I clienti potranno scegliere tra next 1, next 3 e next 6 in base ai GB di traffico al mese. Le tre promozioni prevedono rispettivamente 10, 30 e 50 GB al mese, minuti e SMS illimitati sono una costante in tutte le offerte. Di primo impatto le tre opzioni non sono poi così vantaggiose, le prime due hanno un costo di 10 euro al mese, e la terza appena 8 euro. La Next 3, che è l’offerta più vantaggiosa, va ricaricata in anticipo ogni 3 mesi, mentre la next 6 ogni sei.

Poste Mobile ha deciso quindi di offrire condizioni più vantaggiose a chi si impegna per più tempo con l’operatore. L’offerta ha debuttato pochi giorni fa e si potrà attivare da Ufficio Postale o tramite il sito Poste Mobile fino al 21 luglio. I nuovi clienti potranno acquistare una nuova SIM al costo di 15 euro (con 5 euro di traffico incluso). I clienti Poste Mobile invece potranno richiedere Poste Mobile Creami Next Summer Edition pagando una tariffa di 19 euro. L’operatore virtuale delle Poste si appoggia sulla rete Wind per quanto riguarda la copertura.

Un’estate alla grande con Poste Mobile Creami Next Summer Edition

L’estate è sempre periodo di battaglia tra i vari operatori di telefonia mobile. Poste Mobile ha deciso di rispondere ad Iliad con una promozione super vantaggiosa.

Attenzione però, se la promozione non viene rinnovata automaticamente per credito insufficiente, viene applicata la tariffa extrasoglia. Questo vuol dire chiamate a 18 cents al minuto, 12 cents per SMS e 3,5€ al giorno per 400 MB di traffico dati. Il lato positivo invece è che Poste Mobile Creami Next Summer Edition potrà essere attivata da tutti, clienti e non.

[Foto: https://gizblog.it]