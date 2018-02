Presentato il prototipo di Apple Glasses, gli occhiali ispirati a Steve Jobs

Yanko Design ha da poco presentato il primo prototipo di Apple Glasses, i nuovi occhiali Apple ispirati al modello di Steve Jobs che ben presto potrebbero arrivare sul mercato.

Dopo aver risolto piuttosto velocemente il bug del simbolo indiano che pochi giorni fa ha mandato in tilt milioni di IPhone, l’azienda di Cupertino torna a far parlare di sè con una novità piuttosto interessante.

Gli iconici occhiali rotondi indossati da Steve Jobs ispireranno i tanto attesi Apple Glasses. Yanko Design si sta occupando del design dei primi prototipi di Apple Glasses, che sono stati presentati in colori differenti (oro, oro rosa, grigio ed argento) ed in varie angolazioni. Già dalle prime immagini apparse sul web si può notare immediatamente la somiglianza tra gli Apple Glasses e gli occhiali utilizzati da Steve Jobs.

Molto probabilmente sarà possibile personalizzare gli Apple Glasses sostituendo le aste degli occhiali in base alle esigenze. Per ora gli occhiali Apple sono ancora un modello sperimentale, ed il design potrebbe subire delle modifiche prima del lancio ufficiale sul mercato previsto tra un anno, in base a quanto dichiarato da Apple.

Potrebbero essere gli occhiali tecnologici più venduti dei prossimi anni, gli Apple Glasses promettono di rivoluzionare del tutto il mondo della realtà aumentata. I nuovi occhiali Apple rispecchiano a pieno la visione dell’azienda, che con i suoi prodotti vuole cambiare radicalmente il modo di vedere ed utilizzare gli oggetti tecnologici ordinari. Gli Apple Glasses infatti sono stati pensati per stravolgere del tutto il mercato ottico, che Apple vuole rivalutare con una veste alternativa ed originale.

Apple è stata proclamata l’azienda più innovativa del 2018 dalla rivista Fast Company, che ogni anno pubblica la lista ufficiale delle 50 aziende più innovative nel mondo.

Il marchio di Cupertino vince dunque il podio, seguito da Netflix al secondo posto e da Square al terzo. I prodotti presentati da Apple si sono aggiudicati il primo posto in quanto l’innovazione della mela morsicata sarebbe un modo per anticipare il futuro.

[Foto: www.cultofmac.com]