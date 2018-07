Prezzo Samsung Galaxy Note 9 e caratteristiche

Samsung Galaxy Note 9 è il nuovo top di gamma dell’azienda coreana, la cui uscita è prevista per la seconda parte del 2018. Le caratteristiche e il prezzo del Samsung Galaxy Note 9 ancora non sono state rese note, così come la sua data di uscita. Il nuovo smartphone della Samsung sarà presentato il 9 agosto 2018 nel corso dell’evento Galaxy Unpacked. Il prezzo, secondo le prime indiscrezioni, sarà sicuramente superiore al Note 8uscito nel 2017, e dovrebbe costare intorno ai 1.000€.

Prezzo Samsung Galaxy Note 9 e specifiche tecniche

Sul prezzo del Samsung Galaxy Note 9 ci sono ancora diversi rumors e ad oggi non abbiamo dati certi. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, le prime

informazioni che sono trapelate provengono da fonti ufficiali. Il display sarà molto simile a quello del Galaxy Note 8, dunque un 6,32 pollici e monterà un display Super AMOLED QHD con risoluzione 2960 X 1440 pixel. Molto probabilmente Samsung integrerà il sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda la memoria del Galaxy Note 9, potrebbe avere ben 8 GB di RAM. La memoria interna dovrebbe partire da 128 GB, dato che probabilmente ci saranno 3 versioni: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Doppia fotocamera posteriore per il nuovo top di gammadella Samsung. Rispetto al Galaxy S9 Plus ci sarà qualche miglioramento delle prestazioni, e alcune voci parlano di una doppia fotocamera anteriore. Sul versante batteria la casa coreana sfrutterà lo spazio aggiuntivo del Samsung Galaxy Note 9. Molto probabilmente la batteria avrà una capacità tra i 3800 e i 4000 mAh. Il sistema di sblocco funzionerà con un sensore tridimensionale che riconoscerà il viso dell’utente. Il famoso pennino, o S-Pen, potrebbe essere dotato di Bluetooth e funzionare anche a distanza.

Cosa si sa sul prezzo Samsung Galaxy Note 9?

Mentre le specifiche tecniche sembrano provenire da fonti certe e autorevoli, sul prezzo del Samsung Galaxy Note 9 non abbiamo ancora notizie certe. Tempo fa si parlava di un prezzo di listino superiore ai 1.000€, qualche giorno fa alcuni rumors hanno accennato a una cifra inferiore ai 950€. Trattandosi di un top di gamma e della gamma Note, per ora sappiamo solo che il prezzo sarà molto alto, sicuramente superiore a quello del Galaxy Note 8. L’unico telefono Samsung che potrebbe superare i 1.000€ sarà il Galaxy S10 e Galaxy X, il primo smartphone pieghevole della casa coreana.

[Foto: https://www.centrometeoitaliano.it]