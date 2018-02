Problemi tecnici per iPhone X: non risponderebbe alle chiamate

Se i risultati di vendita dell’iPhone sono stati deludenti, i guai per il modello varato con il preciso fine di festeggiare il decennio del melafonino sembrano destinati a perdurare a causa di problemi tecnici che rischiano di affondarne ulteriormente l’appeal presso i consumatori.

In base ad una lunga serie di segnalazioni da parte della clientela americana, oltre 800 sinora, iPhone X, non consentirebbe di rispondere alle telefonate in arrivo. Se infatti lo squillo è quello consueto, lo schermo non farebbe apparire il nominativo del chiamante e il tasto grazie al quale diventa possibile la risposta, impedendo in tal modo di evadere le chiamate.

Da quanto trapelato sinora, sembra che i problemi segnalati sarebbero circoscritti ai modelli circolanti negli Stati Uniti, mentre i tecnici di Apple si sarebbero immediatamente attivati per cercare di rimediare ad un problema che rischia di arrecare un serio danno di immagine alla casa di Cupertino. Tra le soluzioni proposte, anche su input di alcuni utenti, ci sarebbe anche la reinstallazione del sistema operativo iOS 11.2

Anche gli utenti, dal canto loro, si sono messi all’opera per cercare rimedi alla problematica emersa, consigliando in particolare di procedere al canonico spegnimento e riaccensione del device. In questo caso, però, la soluzione sarebbe del tutto parziale e il problema riapparirebbe dopo una ventina di chiamate.

L’inconveniente tecnico ha naturalmente rilanciato il dibattito sull’iPhone X, che era già stato innescato dalle dichiarazioni di Tim Cook, rilasciate un anno fa. Il CEO dell’azienda aveva infatti commentato in maniera trionfale l’esordio sul mercato del modello decennale, trovando però la decisa opposizione di analisti e addetti ai lavori, secondo i quali una serie di strozzature ne avevano funestato il lancio. Il riferimento era in particolare al fatto che i problemi produttivi avevano fatto presto scarseggiare le scorte nei negozi, aggiungendosi ad un prezzo considerato troppo elevato.

Gli ultimi eventi hanno quindi riportato alla memoria di molti quanto era stato detto un anno fa sul pratico dimezzamento di ordini a Samsung per la fornitura di display OLED per l’iPhone del decennale. All’epoca la notizia lanciata da ETNews era stata interpretata come la più chiara testimonianza del fatto che l’accoglienza dei mercati per il nuovo iPhone X non si era rivelata trionfale come invece avevano cercato di accreditare le voci provenienti dalla Apple. Gli ultimi problemi tecnici, quindi, potrebbero alla fine rivelarsi molto più drammatici all’atto pratico per il device, di quanto non si pensi a Cupertino.

