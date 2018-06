Hai avuto qualche problema con il tuo televisore. Quindi non puoi più seguire le tue serie tv preferite e la tua squadra del cuore in TV nell’immediato? Tranquilli ci sono varie soluzioni per vedere la TV sul cellulare.

Niente panico: ecco qui per te una guida che ti mostrerà delle soluzioni alternative per non rinunciare ai tuoi programmi televisivi preferiti mentre cerchi di risolvere il problema con la tua vecchia Tv.

Soluzioni Gratuite per vedere la TV sul cellulare

Tra le varie soluzioni per vedere la TV sul cellulare troviamo le tante applicazioni gratuite. Consentono di guardare in diretta numerosi canali in chiaro.

Ray Play

Una di queste è l’applicazione ufficiale della TV di Stato. Vale a dire RaiPlay che consente di accedere alla diretta di tutti i canali Rai. Un ricco catalogo di contenuti on demand e alla programmazione degli ultimi 7 giorni solo per voi.

L’applicazione è disponibile in maniera gratuita per dispositivi Android, iOS e Windows 10 Mobile. Poter essere utilizzata richiede una normale registrazione.

Mediaset On Demand

Si tratta di un’applicazione che permette agli utenti di guardare i canali di Mediaset sui propri dispositivi, siano essi Android che iOS. Anche in questo caso è necessaria una registrazione gratuita per accedere alla visione dei contenuti.

SuperGuida TV

SuperGuida TV è una delle diverse applicazioni per vedere la TV sul cellulare. Un bello strumento per vedere i programmi televisivi italiani. E’ disponibile sia per Android che per iOS. L’app gratuita consente di guardare la diretta di canali come LA7, TV8, NOVE, Cielo, Paramount Channel. Ed ancora TV2000, Real Time, Sky TG24. Oltre ai canali Rai, Mediaset senza bisogno di registrarsi.