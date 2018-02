Quando un simbolo indiano può mandare in tilt l’Iphone

Panico per tutti i possessori di IPhone e dispositivi Apple. Chi in questi giorni ha ricevuto il simbolo indiano come messaggio sul proprio smartphone ha visto andare in crash l’intero sistema iOS 11.

Non si tratta nè di un virus nè di un malware, è una semplice lettera dell’alfabeto indiano (che fa parte dell’idioma telogu, la seconda lingua più parlata dopo l’hindi) che può mandare in tilt l’applicazione che la visualizza. WhatsApp, Facebook Messenger, Note, Twitter ed altre app di messaggistica ed email hanno avuto seri problemi a causa di questo simbolo, che può innescare un vero e proprio bootloop (continua accensione e spegnimento del telefono) sul dispositivo che lo visualizza.

Il simbolo indiano che ha mandato in tilt diversi IPhone ha causato non pochi problemi in questi giorni. Chi non è riuscito a sbloccare il telefono ha dovuto resettarlo completamente. Il bug avviene quando il simbolo indiano appare in una qualsiasi notifica, ed in questo caso va in crash l’intero sistema Springboard, l’applicazione che gestisce la schermata Home di iOS.

Se il messaggio contenente il simbolo indiano è stato ricevuto tramite l’applicazione WhatsApp, il bug si dovrebbe disinnescare quando si riceve un nuovo messaggio, o in alternativa cancellando il messaggio contenente il simbolo indiano tramite WhatsApp Web. Per risolvere il problema è necessario inoltre aprire la conversazione e svuotarla di tutti i messaggi. Se invece ad andare in crash è l’intero Iphone, occorre eseguire un reset in modalità DFU (Device Firmware Upgrade), che ripristina il sistema collegando il cellulare con un computer o tramite iTunes.

In ogni caso, se si riceve il simbolo indiano come messaggio sul proprio Iphone, si consiglia di non riavviare il telefono, perché si potrebbe rischiare il bootloop. Meglio aspettare qualche secondo per permettere a Springboard di riavviarsi da sola. Il simbolo indiano incriminato ha causato seri problemi anche ad altri dispositivi Apple, come Ipad nella versione 11.2.5, computer Mac ed Apple Watch.

Apple ha annunciato che per risolvere i bug causati dal simbolo indiano sarà sufficiente eseguire un aggiornamento del software, che sarà disponibile nei prossimi giorni.

