Roll up pubblicitari: come idearli e stamparli low cost

Elegante, leggero e facile da installare: è il roll up pubblicitario, uno strumento di marketing tanto economico quanto efficace per comunicare in modo semplice e diretto. Non a caso è uno dei supporti più utilizzati, sia nei negozi e centri commerciali, sia in fiere e manifestazioni di ogni genere. Prezioso per farsi notare e distinguersi anche in contesti affollati, il roll up ha il pregio di costare poco e durare nel tempo.

Lo sa bene chi ha un negozio o un’attività commerciale da promuovere, o chi è abituato a partecipare in veste di espositore agli eventi di settore: tra i tanti mezzi di comunicazione che si possono utilizzare, i roll up pubblicitari sono i più gettonati.

Vediamo come realizzarli per allestire uno stand che si faccia notare in modo facile ed economico.

Prima di tutto, si scelgono materiali e dimensioni, in base all’utilizzo finale. Se, ad esempio, i roll up saranno esposti in esterni, è bene optare per un materiale come il PVC, che bene resiste alle intemperie e agli agenti atmosferici. Quelli che verranno posizionati in convegni, showroom o altri luoghi particolarmente affollati, devono essere di dimensioni sufficienti (almeno 1×2 metri) per essere visibili anche a distanza. Rispetto ad altri supporti pubblicitari come manifesti e striscioni, i roll up hanno il vantaggio di poter essere riavvolti e spostati in base alle esigenze in pochissimo tempo.

A questo punto non resta che ideare un messaggio e una grafica di grande impatto. Entrambi devono attirare l’attenzione in modo accattivante. Lo spazio è poco e il testo deve essere riassunto in poche parole. Spesso è l’immagine a “parlare” e a trasmettere l’immagine del brand. Per questo dev’essere bella, chiara e in alta definizione.

Infine, la stampa. Rispetto al passato, oggi è possibile approfittare di tipografie digitali che offrono il servizio di stampa roll up direttamente online, con risultati di alta risoluzione e costi contenuti. Un altro motivo di risparmio per chi sceglie questo supporto: i roll up di buona qualità sono fatti per durare nel tempo e quindi possono essere riutilizzati in futuro, senza doverne stampare di nuovi.

Leggeri e semplici da montare, i roll up pubblicitari sono ideali nelle occasioni dove la flessibilità è indispensabile. Richiedono un piccolo investimento ma, se realizzati e stampati con cura, con una creatività efficace e materiali di qualità, garantiscono un ottimo ritorno in termini di visibilità e reputazione del brand.

[Foto: europa.eu, pinterest.com]