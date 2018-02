Samsung Galaxy S9, ecco quando arriverà in Italia

Il Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus sono i nuovi top di gamma della casa coreana e sono stati presentati ufficialmente il 25 Febbraio. In questi ultimi giorni ci sono stati diversi rumors circa la data di uscita in Italia dei nuovi modelli di smartphone Samsung, e secondo alcune fonti, il Samsung S9 ed S9 Plus saranno disponibili nei punti vendita italiani a partire dal 16 Marzo 2018.

Samsung aprirà i preordini del Galaxy S9 ed S9 Plus a partire dal prossimo 28 Febbraio, poco dopo la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone avvenuta al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Chi vorrà inserirsi nella lista di preordini potrà ricevere il Samsung Galaxy S9 in anticipo rispetto alla data ufficiale di lancio, dato che le prime consegne nei punti vendita sono previste tra il 9 ed il 15 Marzo. Inoltre, chi acquista in preordine i nuovi smartphone Samsung potrebbe ricevere un omaggio, che probabilmente sarà un accessorio regalo o un bonus particolare.

Per quanto riguarda il prezzo, Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus dovrebbero incrementare leggermente rispetto alle loro versioni precedenti, ovvero il Galaxy 8 e Galaxy 8 Plus. Alcune voci parlano di un aumento di 100 euro circa per entrambi i modelli della Samsung.

Ben 5.8 pollici per il Galaxy S9 e 6.2 per la versione Plus, il design di entrambi i modelli Samung è molto simile a quello del suo predecessore, il Galaxy S8. Schermo panoramico, cornice sottile, bordi arrotondati e numerosi sensori nella parte alta, il Samsung S9 lancerà un nuovo tipo di autenticazione biometrica sicura, che unisce il riconoscimento facciale tramite fotocamera al riconoscimento dell’iride tramite sensore IR apposito.

I colori disponibili per il Samsung S9 ed S9 Plus saranno tre: Midnight Black, Lilac Purple (il colore dell’anno 2018 presentato da Pantone) e Coral Blue. Nei prossimi mesi dovrebbero arrivare anche i colori più classici oro ed argento. Chi deciderà di preordinare il nuovo Samsung S9 o S9 Plus consegnando il proprio usato, riceverà uno sconto fino a 450 euro sul prezzo di listino.

[Foto: wccftech.com]