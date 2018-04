Samsung Galaxy X, arriva il primo smartphone pieghevole

Il Samsung Galaxy X potrebbe essere il primo smartphone pieghevole della casa coreana, almeno secondo le prime indiscrezioni. Secondo quanto dichiarato da The Bell, Samsung dovrebbe iniziare a produrre i primi componenti hardware del suo nuovo device già da questo novembre.

Samsung Galaxy X: il primo Samsung con lo schermo pieghevole

Inizialmente saranno prodotte solo poche unità del Samsung Galaxy X, più che altro per iniziare ad effettuare i primi test. Samsung vuole valutare soprattutto la capacità di resistenza della cerniera e la user experience del suo nuovo device, che con questo modello subirà importanti modifiche rispetto a quelli attuali.

Secondo le prime voci, il design ufficiale del nuovo Samsung Galaxy X non è stato ancora scelto, perché si è ancora indecisi tra la tipologia in-folding e out-folding. La decisione verrà presa entro i primi di Giugno.

I primi prototipi sarebbero già stati mostrati agli investitori e agli operatori di telefonia mobile durante un incontro esclusivo e riservato, tenutosi al CES 2018 di Las Vegas, uno degli eventi più importanti del mondo legati alla tecnologia e all’elettronica di consumo.

3 display da 3,5 pollici per il nuovo Samsung Galaxy X

Secondo quanto dichiarato dai media coreani, il Samsung Galaxy X avrà ben 3 display OLED da 3,5 pollici ciascuno, due dei quali saranno disposti uno di fronte all’altro per formare uno schermo unico da 7 pollici. Il terzo pannello invece dovrebbe essere disposto sul retro e mostrerà alcune informazioni come ad esempio l’ora, le notifiche delle app e il livello di batteria residuo quando lo smartphone era chiuso.

Secondo le prime indiscrezioni, il Samsung Galaxy X dovrebbe avere le stesse dimensioni del Galaxy Note 8. Il primo smartphone pieghevole Samsung non è stato concepito per prendere il posto della serie S, caratterizzata da modelli top di gamma. Il primo periodo sarà utilizzato come esperimento per monitorare e valutare le opinioni degli utenti.

[Foto: https://www.windowsphone-italia.com]