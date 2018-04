SkyGo dall’estero: la novitá

Arriva SkyGo, app che consente di vedere i contenuti Sky anche all’Estero. Programmi televisivi, show, partite ed eventi sportivi: la gamma di offerte Sky è sempre ricca e variegata. Dal 1° aprile, però, è arrivata SkyGo, una app che permette all’abbonato di vedere le sue trasmissioni preferite anche quando viaggia all’Estero.

Obiettivo Skygo

L’obiettivo di Sky è quello di avvicinare tutti i suoi utenti e consentire loro di accedere a tutti i servizi. Perché prima era possibile vedere i contenuti online solo scaricandoli, ma con SkyGo, ovunque il cliente si trovi, potrà visionare il suo programma preferito.

Per ottenere SkyGo è semplicissimo: innanzitutto bisogna chiarire che questa app non prevede nessun tipo di costo aggiuntivo. Si potrà, infatti, scaricarla sui rispettivi tablet, PC e smartphone dimostrando di essere titolari di un abbonamento Sky e di possedere regolare residenza in Italia.

Una volta compiuta questa semplice operazione, che si può eseguire online, bisogna accedere al servizio con le proprie credenziali. Inoltre è importante ricordare di utilizzare questo servizio la prima volta in Italia e poi partire per l’Estero.

Contenuti anche dall’estero

Una delle peculiarità di SkyGo è di riuscire a rendere visibili i contenuti Sky trasmessi in Italia in qualsiasi Paese della Comunità Europea. Dalla Francia alla Germania, dalla Spagna all’Olanda: non ci saranno più confini con SkyGo. Una app che dunque premia quelle persone che sono sempre in viaggio, o chi, più semplicemente, per motivi di studio o di lavoro ha trovato una residenza all’Estero.

E l’offerta che i canali Sky hanno in serbo per i loro abbonati è davvero allettante: basti pensare alle prossime sfide di MotoGP, dove si potrà assistere alle performance di Dovizioso e Rossi. O alle nuove partite della Champions League, con la Roma che si ritrova in semifinale dopo aver battuto il Barcellona in una gara ormai entrata nella storia del calcio.

Ma anche gli altri appuntamenti sportivi non saranno da meno, tra tutti l’attesissimo torneo di Wimbledon, che inizierà il prossimo luglio e che i fan del tennis attendono con trepidazione. E ad agosto non mancheranno gli ormai consueti servizi televisivi sul calciomercato e tutte le trattative che i maggiori club europei riserberanno ai calciatori più famosi del pianeta. Fino all’inizio del Campionato di Serie A 2018/2019, un altro evento da non perdere.

Una rivoluzione

SkyGo è una app che, senza dubbio, rivoluzionerà il modo di vedere la televisione all’Estero. I clienti Sky potranno dunque ambire al fascino della diretta, ossia quello che si prova prima del fischio di inizio di un’importante gara sportiva. E potranno farlo come se si trovassero ancora in Italia.

