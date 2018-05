Siete interessati a scaricare da Internet film, video, musica e non sapete quale programma utilizzare? Ecco questo articolo vi aiuterà a scegliere quello che più fa al caso vostro.

I migliori programmi per scaricare da Internet

Fra i programmi per scaricare da Internet non possiamo non menzionare Jdownloader.



Si tratta di un download manager totalmente gratuito che consente di scaricare file da Internet ad alta velocità. Il programma consente di scaricare dai vari siti di hosting in maniera automatica: non c’è bisogno di inserire il codice captcha ogni volta e soprattutto permette di mettere in coda i vari file da scaricare. Inoltre il software vi aiuterà a gestire lo scaricamento dei file, consentendo anche di interrompere e riprendere il download.

I software più famosi

Un altro programma che segnaliamo per scaricare da Internet è uTorrent. Questo software permette la condivisione dei file con altri utenti. Di facile intuizione, con questo programma potrai scaricare qualsiasi tipo di file (film, giochi o musica) da Internet e di salvarlo sul proprio computer.

Come funziona? In poche parole uTorrent consente di scaricare file da altri computer connessi alla rete (gli altri utenti), a condizione che questi ultimi possiedano il file e ne permettano il download. Inoltre è possibile evitare file con un nome diverso da quello che si cerca, ovvero con un nome posto dagli utenti e che una volta aperto contiene file differenti da quelli che si vorrebbe utilizzare. La velocità è una delle sue caratteristiche e il programma non occuperà la memoria del pc, cosa che accade con altri programmi.

Anche se ha perso di popolarità, eMule rimane un altro dei programmi migliori per scaricare file da Internet. Anch’esso, come uTorrent, è un programma che può scambiare file su Internet fra utenti diversi.