Spotify, arriva la nuova funzionalità di ricerca vocale

Dopo aver portato avanti un’accanita battaglia contro le app craccate, Spotify ha deciso di testare la nuova funzionalità di ricerca vocale, che permetterà agli utenti di accedere con più facilità alla piattaforma per cercare comodamente i loro brani preferiti.

La nuova funzionalità di ricerca vocale di Spotify ha iniziato la sua fase di test all’interno dell’applicazione IOS ed è stata riservata ad una cerchia ristretta di utenti.

La piattaforma di musica in streaming ha confermato la fase di monitoraggio della nuova funzionalità di ricerca vocale, ma ancora non si pronuncia a riguardo.

Per poter accedere ai comandi vocali di Spotify basterà toccare l’icona della lente di ingrandimento, posta al centro delle righe inferiori delle schede. A questo punto nell’angolo in basso a destra dello schermo apparirà l’icona del microfono all’interno di una nuvoletta bianca.

Attualmente la funzione di ricerca vocale di Spotify è disponibile solo in inglese. Una volta che si è consentito l’accesso al microfono del proprio smartphone, è possibile toccare l’apposita icona e comunicare la ricerca desiderata. Se Spotify sarà in grado di decifrare la richiesta riprodurrà subito la canzone, l’artista o l’album desiderato.

Secondo quanto emerso dai primi test, non mancherebbero i primi difetti: “Finora, il controllo vocale appare limitato a trovare la musica all’ interno del vasto catalogo di Spotify. Alla domanda “Chi sono i Beatles”? comincerà semplicemente a suonare una playlist dei Beatles senza raccontare nulla sulla band. Inoltre, ho riscontrato alcuni errori. Ho creato una playlist per le canzoni che ho trovato su Spotify che chiamo “Spotifinds”, e quando ho cercato per lei l’ app molto confusa mi ha chiesto se forse stavo cercando “Spotify memes“”, questo quanto dichiarato dalla redazione di The Verge, che ha provato in anteprima i nuovi comandi vocali di Spotify.

Da tenere presente che la funzionalità di ricerca vocale è tutt’ora in fase sperimentale, dunque piccoli errori e bug sono ancora contemplati. Ricordiamo che proprio Apple ha fatto il possibile per rendere difficoltoso l’utilizzo di Spotify su IOS, impedendo alla piattaforma di integrarsi con Siri e di lavorare con il suo smart speaker HomePod.

Anche per questo motivo Spotify ha deciso di inserire il controllo vocale direttamente all’interno dell’app. E mentre la nuova funzionalità è ancora in fase di testing, già l’anteprima sembra avere buoni risultati.

[Fonte: https://www.wired.it]