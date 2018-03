Trasformare i tuoi DVD in file AVI da conservare come backup

Il cinema e soprattutto le serie tv, stanno regalando in questi anni incredibili soddisfazioni a tutti gli amanti dell’intrattenimento audiovisivo e ai cinefili di tutto il mondo. Ecco che le nostre case si riempiono di DVD, cofanetti contenenti intere stagioni e così via.

L’oggetto DVD è un elemento imprescindibile per tutti i veri amanti di questo media e per chi vuole sempre a disposizione il suo film o la sua serie preferita; il supporto fisico è un piacere irrinunciabile, nasconde però una serie di difetti che non possiamo trascurare.

E’ possibile infatti che il DVD si rovini, venga perso (i famosi film prestati agli amici e mai più rivisti) o, semplicemente, che non sia a nostra disposizione nel momento che lo desideriamo.

Per ovviare a queste problematiche è possibile effettuare delle copie di backup, trasformare quindi i nostri DVD in file AVI da caricare poi sui più molteplici supporti così da mettere al sicuro il nostro prezioso video e, allo stesso tempo renderlo fruibile in qualsiasi situazione.

Convertire il tuo DVD Movavi Video Converter

Effettuare questa operazione non è semplicissimo, per fortuna ci corre in soccorso un software estremamente malleabile e capace di gestire con facilità questa funzione. Stiamo parlando di Movavi Video Converter. La conversione diventa così semplicissima come potete vedere da questo breve manuale, basterà infatti caricare il nostro DVD, settare alcuni valori per il file di uscita e in pochi minuti otterremo il file che desideriamo.

I vantaggi della conversione da DVD a AVI sono davvero infiniti. Finalmente potremmo portarci dietro i nostri film direttamente su smartphone, tablet e su qualsiasi altro supporto che possediamo. Avremo la possibilità di conservare una banca dati contenente tutti i nostri DVD, finalmente al sicuro da usura, smarrimento e terribili prestiti non restituiti.

Non capiterà più di desiderare vedere un film in particolare e non riuscire più a trovarlo, costretti magari a scavare in cantina, rovistando tra vecchie custodie polverose. La digitalizzazione è una scelta preziosa, una mossa importante per renderci la vita più facile e non separarci mai dai nostri film e dalle nostre serie tv.

Non solo AVI

Naturalmente grazie a Movavi sarà possibile convertire i file video nei formati più disparati. Ecco che anche i dispositivi più complicati e i player con meno supporto, saranno finalmente capaci di visualizzare e riprodurre i nostri file, così da migliorare ulteriormente la portabilità dei DVD convertiti.

Movavi infatti è un potente software che va a toccare vari aspetti del mondo audio-video, offrendoci un converter di qualità che ci ritroveremo a utilizzare per i più svariati motivi.

Sicuramente da oggi in poi i nostri DVD saranno al sicuro, avere un backup è una sicurezza e una tranquillità a cui difficilmente rinunceremo una volta assaporata!