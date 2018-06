Video su Instagram: nuova piattaforma IGTV

Video su Instagram. Il social più in voga del momento annuncia importanti novità dopo aver superato il miliardo di utenti attivi al mese. La IGTV, la “televisione di Instagram” permetterà di caricare video più lunghi delle storie sui propri profili, passando dai 60 secondi consentiti a 10 minuti. Gli account che hanno molti followers potrebbero arrivare fino a un’ora di video.

Video su Instagram, la sfida a YouTube

La particolarità è che tutti i video su Instagram saranno verticali, esattamente come le stories. Kevin Systrom, giovane cofondatore e amministratore delegato di Instagram, ha annunciato la IGTV durante una conferenza stampa a san Francisco. I video su Instagram vogliono apertamente lanciare una sfida a YouTube, la piattaforma video più famosa al mondo.

Una vera e propria battaglia tra i due colossi, se si considera che oggi YouTube è il social con più seguito in assoluto e che le persone guardano sempre meno la televisione. Systrom ha dichiarato che le Stories sono state un vero e proprio successo, in quanto hanno accresciuto l’utilizzo di Instagram del 60% in un anno. E probabilmente si verificherà la stessa crescita con i video. “È tempo che i video evolvano. IGTV serve per guardare video lunghi dei vostri creatori preferiti”, queste le parole di Systrom.

Video su Instagram: video verticali fino a 10 minuti

L’obiettivo dei video su Instagram è di attirare il pubblico giovane, che oggi trascorre moltissimo tempo su YouTube. Per questo motivo la piattaforma ha deciso di allungare la lunghezza massima dei video, che da 60 secondi arriveranno a 10 minuti.

I video si potranno caricare direttamente su Instagram o con una specifica app chiamata IGTV, a cui si può accedere dalla schermata principale del social. La riproduzione dei video partirà in automatico appena si accede all’applicazione, non ci sarà dunque bisogno di cercare i contenuti. IGTV permetterà di visualizzare solo i video dei contatti seguiti.

[Foto: https://www.deejay.it]