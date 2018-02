WhatsApp Business arriva in Italia: ecco come funziona

La notizia è ufficiale, l’applicazione WhatsApp Business sbarca finalmente in Italia. La nuova piattaforma di messaggistica istantanea pensata per le aziende è ora disponibile anche per l’Italia. Si aggiungeranno presto anche altri paesi, ovvero Indonesia, Messico, Stati Uniti e Regno Unito.

WhatsApp Business permetterà di associare all’app un numero di telefono, sia fisso che mobile, per il resto le funzionalità saranno le stesse della versione classica. «I nostri utenti usano WhatsApp per comunicare con piccole attività a cui sono interessati, dal negozio di abbigliamento online alla pasticceria di fiducia in Italia. WhatsApp è stata pensata innanzitutto per le persone, e ora vogliamo assicurare un’esperienza migliore anche per le aziende, rendendo più semplice rispondere ai propri clienti, separare i messaggi personali da quelli di lavoro e avere una presenza ufficiale sulla nostra piattaforma», questo quanto dichiarato nel blog ufficiale di WhatsApp.

D’ora in poi ogni azienda potrà aprire un account WhatsApp Business e farsi trovare facilmente dai propri clienti, che potranno reperire informazioni utili come ad esempio indirizzi, orari e contatti dell’azienda. La nuova applicazione WhatsApp Business avrà inoltre la funzionalità delle risposte automatiche alle domande più frequenti degli utenti, i messaggi di benvenuto per presentare l’azienda ai nuovi clienti e quelli di assenza quando non c’è nessuno pronto a rispondere nell’immediato.

Gli account WhatsApp Business saranno facilmente identificabili dagli utenti, in quanto contraddistinti da un segno distintivo, per il quale bisognerà attendere la conferma ufficiale da parte di WhatsApp. Attualmente WhatsApp Business è disponibile solo per gli utenti Android e si può scaricare gratuitamente dal Play Store di Google.

L’arrivo in Italia di WhatsApp Business è sicuramente un notevole passo avanti per le aziende, che finalmente potranno beneficiare delle funzionalità vantaggiose dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. In sintesi, questa novità sarà uno strumento per agevolare e velocizzare la comunicazione tra azienda e clienti, ed a breve WhatsApp permetterà di effettuare anche pagamenti in-App per agevolare il sistema vendite degli e-commerce.

[Foto: www.androidworld.it ]