Wiko View 2 Pro: recensione e scheda tecnica

Wiko View 2 Pro è l’ultima novità dell’azienda francese che ha lanciato sul mercato un nuovo smartphone dalle prestazioni davvero interessanti, per un prezzo di fascia medio-bassa.

Wiko ha dunque fatto il salto di qualità che tutti stavano aspettando: uno smartphone dal design accattivante e con tutte le caratteristiche di un top di gamma, in vendita a meno di 300 euro.

Wiko View 2 Pro: schermo da 6 pollici e doppia fotocamera posteriore

Wiko View 2 Pro nasce per soddisfare quel bisogno di “lusso democratico” – così come recita lo slogan – che manca negli altri smartphone top di gamma con prezzi decisamente elevati. L’innovazione tecnologica secondo Wiko dovrebbe essere alla portata di tutti e per questo motivo ha deciso di creare uno smartphone con design a tutto schermo, pannello full screen da 6 pollici e risoluzione HD, nulla da invidiare ai top di gamma della concorrenza.

La notch sullo schermo ospita la fotocamera anteriore, i sensori per capsula auricolare e il riconoscimento facciale. Il tanto atteso Face Unlock permette di sbloccare il telefono in tempi record, ovvero meno di un secondo. La doppia fotocamera di Wiko View 2 Pro è disposta in verticale e il lettore di impronte digitali cambia colore in base alla luce. Processore Qualcomm Snapdragon 450 con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria, per consentire ad Android Oreo di girare al meglio.

Wiko View 2 pro: tante nuove funzionalità a meno di 300 euro

Wiko View 2 Pro è la soluzione ideale per chi sta cercando uno smartphone dalle caratteristiche innovative ma con un prezzo accessibile. Si tratta di un telefono che attualmente è in vendita a meno di 300 euro ma che non ha nulla da invidiare ai brand molto più costosi.

Anche se la fotocamera non promette prestazioni eccezionali, sul fronte design e funzionalità si tratta di un ottimo compromesso in termini di rapporto qualità-prezzo. L’unica nota dolente di Wiko View 2 Pro che potrebbe deludere i potenziali acquirenti è l’ingresso non proprio di ultima generazione con micro-usb.

[Foto: http://www.ilsole24ore.com]