Xiaomi, arriva il nuovo caricatore wireless

Xiaomi sta lavorando per realizzare un nuovo caricatore wireless. Il dispositivo sarà compatibile con lo standard Qi e potrebbe debuttare a breve. La notizia ufficiale è stata confermata dal Wireless Power Consortium e il device è stato registrato il 4 luglio scorso. L’azienda cinese che ultimamente sta riscuotendo molto successo con il suo Xiaomi MI 8, ha deciso di creare questo accessorio per rispondere alla domanda sempre più crescente di dispositivi wireless.

Il caricatore wireless Xiaomi e lo Standard Qi

Il caricatore wireless Xiaomi è identificato con il type number WPC01ZM. Per ora l’unico smartphone Xiaomi che supporta la ricarica wireless Qi è il MI MIX 2S. Tuttavia, è probabile che l’azienda cinese espanda la compatibilità del suo nuovo dispositivo anche ad altri modelli. A settembre dovrebbero debuttare altri smartphone top di gamma, tra cui l’attesissimo MI MIX 3, ed è probabile che anche il nuovo caricatore wireless venga lanciato in questo periodo. Alcune indiscrezioni invece parlano di un lancio prima di tale data. L’azienda cinese inoltre potrebbe presentare il nuovo dispositivo come accessorio per tutti gli smartphone compatibili con lo standard Qi.

Lo Standard Qi si riferisce ad una tecnologia grazie alla quale si potrà utilizzare un solo caricatore universale per ricaricare senza fili tutti i dispositivi elettrici portatili. Si tratta di una certificazione rilasciata dal Wireless Power Consortium, e prevede una ricarica tramite induzione magnetica. L’energia elettrica fornita potrà arrivare fino a 5 W. Quando un dispositivo certificato Qi viene posizionato sopra al caricatore wireless, l’energia elettrica è convertita in segnali elettrici senza fili. In questo modo avviene la ricarica del dispositivo portatile.

Nuovo caricatore Wireless Xiaomi in arrivo a settembre

Il nuovo caricatore wireless targato Xiaomi dovrebbe arrivare a settembre 2018. Per quanto riguarda il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 13 euro. Il design sarà estremamente minimal, colore bianco e carica massima di 7,5 W. Saranno necessarie 3 ore per ottenere una ricarica completa da zero. Le prestazioni saranno dunque inferiori rispetto ai dispositivi wireless di altri marchi. Samsung ad esempio permette una ricarica rapida da 9 W, con un dispositivo che però costa 50€. Il nuovo caricatore wireless Xiaomi resta dunque un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo.

[Foto: https://blog.ollo.it]