Xiaomi Mi 8: lo smartphone cinese che sfida Apple

Xiaomi Mi 8 è il nuovo top di gamma della casa cinese che arriverà in Italia quest’estate. Il lancio ufficiale dello smartphone prevede anche l’uscita dei due fratellini più piccoli: Xiaomi Mi 8 SE e Xiaomi MI8 Explorer, dei quali però non si conoscono ancora né dettagli né prezzi.

Xiaomi Mi 8 a confronto con iPhone X

Xiaomi Mi 8 colpisce subito per la sua somiglianza con iPhone X, soprattutto per quanto riguarda il design. In particolar modo la parte retro del top di gamma cinese è quasi identica allo smartphone della Apple, anche il notch e il contorno ricordano quelli di iPhone X.

Il bordo inferiore invece appare molto più ampio, ed anche le dimensioni complessive sono nettamente superiori rispetto al modello della Apple: Xiaomi Mi 8 si sviluppa su 6,22 pollici contro i 5,8 di iPhone X. Identico invece il peso, che rende la manegevolezza dello smartphone cinese davvero ottima.

L’interfaccia MIUI 10 è piuttosto intuitiva, presenti anche il riconoscimento facciale e quello d’impronta. Il volto può essere riconosciuto anche al buio grazie ai due sensori infrarossi presenti nel notch. Lo scanner delle impronte si trova sulla parte retro, unica pecca di Xiaomi Mi 8 è il non essere waterproof, il dispositivo resiste solo ai leggeri schizzi d’acqua.

Xiaomi Mi 8: fotocamera con intelligenza artificiale

Come per tutti gli smartphone, le caratteristiche generali sono importanti, ma è sempre la fotocamera che fa la differenza. Xiaomi Mi 8 punta tutto sull’intelligenza artificiale, in grado di migliorare i soggetti della foto per quanto riguarda colori, luminosità e dettagli.









Buone le performance nelle foto notturne, la vera rivoluzione è la funzionalità “chirurgia estetica”, in grado di correggere il volto proprio come farebbe un’intervento chirurgico. Sistema operativo Android 8.1 Oreo e batteria da 3,400 mAh. Il prezzo di partenza di Xiaomi Mi 8 sarà di 360 euro circa per la versione da 64 GB, 400€ per quella da 128 GB.

[Foto: https://www.tomshw.it]