Hai deciso di creare un sito o un blog professionale? Hai già acquistato uno spazio Web ma non sai come installare WordPress su di esso? Questa guida ti aiuterà a farlo, passo dopo passo. Non temere!

Guida utile per installare WordPress

Come prima cosa, se intendi installare WordPress, dovrai collegarti al sito della piattaforma: https://it.wordpress.org/ e scaricare la versione che intendi scaricare.

Noi ovviamente ti consigliamo di scegliere la versione più aggiornata, ovvero l’ultima.

Perfetto, ora dovrai passare alla creazione di un database: per farlo dovrai effettuare l’accesso sul sito di hosting nel quale hai acquistato il tuo dominio e accedi al pannello di controllo e clicca su Crea nuovo database. Segui pure la procedura che si avvierà e indica un nome da assegnare al database, creando anche un nome utente e una password da utilizzare per gestire il tutto (mi raccomando, non perdere queste credenziali importanti!).

Arrivati a questo punto, dovrai trasferire i file del pacchetto scaricato nel server web e per farlo avrai bisogno di utilizzare un protocollo FTP mediante FileZilla.

Recupera quindi le credenziali FTP che sicuramente hai ricevuto nel momento dell’acquisto del dominio mediante casella di posta e successivamente, se non lo hai ancora scaricato, installa FileZilla sul tuo computer.

Continuando l’installazione

Una volta fatto, lancia il programma e vai sulla voce File e poi su Gestisci Siti. Compila i dati nel modulo che ti viene presentato con i dati di accesso all’FTP e poi pigia sul pulsante Connetti. Si apriranno tutte le cartelle del sito: clicca sulla cartella htdocs e trascina qui dentro i file “unzippati” di WordPress, scaricati prima.

Perfetto, ora digita nella barra degli indirizzi del browser l’url del tuo sito e poi segui le seguenti procedure: innanzitutto clicca prima sul pulsante in basso Crea un file di configurazione e poi, nella schermata successiva, su Iniziamo! Bene, ora compila il modulo che ti viene presentato con i dati che hai ricevuto nel momento in cui hai creato il database e pigia dapprima su Invia e poi su Esegui ed Installa.

È il momento di creare un nome utente e una password per WordPress (anche qui, annota tutto per non dimenticare nulla) e una volta terminato vai su Installa WordPress. Avrai così finalmente installato la tua piattaforma sul tuo spazio Web.

Ora non ti resta che accedere con le credenziali appena create e iniziare a installare il tema che più ti piace per costruire il tuo sito. Buon lavoro!