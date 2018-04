Belen e Fabrizio Corona si incontrano senza i rispettivi fidanzati

La showgirl e modella argentina Belen Rodriguez ha rincontrato il suo ex compagno ed ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona e Belen si ritrovano

Per anni la storia d’amore tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la showgirl argentina Belen Rodriguez ha letteralmente monopolizzato i rotocalchi di cronaca rosa. I due, infatti, hanno rappresentato a pieno il senso di “power-couple”, ossia quelle coppie di persone famose capaci di attrarre a sé l’attenzione costante dei media. La loro separazione ha colpito molti dei fan, ma pare che i due si siano rincontrati l’8 Aprile, in gran segreto, all’Hotel Bulgari di Milano.

I rispettivi fidanzati? Avevano già lasciato la città

A rendere l’incontro ancor più interessante il fatto che nessuno dei due fosse in compagnia del/la compagno/a. Andrea Iannone, campione di moto, infatti si trovava in Argentina per il Gran Premio, mentre Giulia Provvedi, attuale fidanzata di Fabrizio Corona si trovava a Roma, in compagnia della sorella. Come spiegheranno, i due ex, l’incontro? Il settimanale Oggi ha già parlato di un ritorno di fiamma tra Belen e Fabrizio, chissà…

Voglia di denaro facile?

Sempre sulle pagine di Oggi si è fatta un’altra ipotesi del loro incontro. Quando i due stavano insieme avevano assicurate entrate economiche molto importanti. Che il rendez-vous non sia stato altro che una messinscena architettata solo per poter vendere qualche foto? Questo ancora non ci è dato saperlo.

Insomma, potranno anche essersi fatti una vita nuova, ma ogni incontro tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez non fa che attirare l’attenzione dei media.

