Il sequel di Call of Duty WWII è pronto.Uno dei migliori giochi del 2018? Beh senza ombra di dubbio il sequel di Call of Duty World at War, anch’esso ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Call of Duty WWII: Suggerimenti e Trucchi

Visto che non è molto facile completare Call of Duty WWII vi veniamo incontro con questa guida. Lo facciamo suggerendovi dei piccoli trucchi da utilizzare in maniera semplice e veloce. Che ne pensate?

Per chi fosse abituato ai precedenti protagonisti di Call Of Duty, i quali giravano per il mondo con centinaia di proiettili e armi dentro la sacca, dovrà prestare attenzione in questa nuova serie. In WWII, Daniels potrà portare con sé solo due armi e la scorta di munizioni è molto ma molto precaria (proprio come accadeva realmente in guerra). Il nostro consiglio è di cambiare arma spesso: troverete tantissime sul campo di battaglia, non preoccupatevi! L’errore potrebbe essere quello di affezionarvi a un’arma e di ritrovarvi poi senza munizioni mentre magari vi state imboscando.

Passiamo ora ai trucchi per allontanare sempre di più la morte del giocatore. Per chi si approccia a questo videogame per la prima volta, mi raccomando attenzione alla scelta di modalità di gioco: vi consigliamo di selezionare la modalità d’assalto semplice.

Come ottenere più soldi

Un’altra cosa importante nel gioco Call of Duty WWII, come in tutti d’altronde, sono i soldi, utili per comprare l’armamentario nel negozio virtuale. Per ottenere più soldi un piccolo trucco è quello effettuare un login quotidiano: in tal modo verrà memorizzato questo dato e si può ottenere così una ricompensa a ogni login.

