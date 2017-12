Il conto alla rovescia è iniziato, mancano ormai pochi giorni alla fine dell’anno e Roma si prepara per vivere la notte del 31 dicembre 2017 nel migliore dei modi. La notte di San Silvestro la città esplode in una grande festa diffusa con artisti pronti ad animare performance suggestive. Una vera e propria Festa di Roma.

Una notte animata da 1000 artisti. La capitale sarà un palcoscenico a cielo aperto per la Festa di Roma, evento lungo un giorno, gratuito e animato dalla partecipazione di ben 1000 artisti provenienti da tutto il mondo. Un programma ricco di teatro, musica, cinema, danza, performance, arte circense, giochi, fuochi pirotecnici, ballo. E poi installazioni luminose, opere di videomapping e imponenti scenografie, dalle 21.30 del 31 dicembre 2017 alle 21 del 1 gennaio 2018 nell’area pedonalizzata che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo il Giardino degli Aranci e il Circo Massimo fino alla Bocca della Verità. La festa, come recita il programma, si estenderà anche al Teatro India, al Ponte della Scienza, al Cinema Reale e alla Biblioteca Centrale Ragazzi.

Il Circo Massimo illuminato dopo 13 anni: cercasi volontari acrobati. La sera del 31 dicembre tornerà ad illuminarsi l’area archeologica che si affaccia sul Circo Massimo. Qui sarà allestito lo spettacolo de La Fura dels Baus, la famosa compagnia di teatro multidisciplinare originaria della Catalogna, i cui spettacoli uniscono attori, danzatori, acrobati, artisti di strada, giocolieri. Per l’occasione circa 90 giovani perfomers volontari romani si esibiranno in una performance aerea con gli artisti della compagnia catalana. Per partecipare, leggere tutte le informazioni riportate su www.comune.roma.it

Maratone cinematografiche e trampolieri musicanti. Al Teatro India e al Cinema Reale partiranno delle maratone cinematografiche. Dal Teatro India inizierà all’alba una passeggiata di trampolieri musicanti e alle 7 arriverà l’atteso saluto al sole con Danilo Rea, pronto ad esibirsi in una performance di piano solo.

Il capodanno dei bambini comprende invece laboratori di musica, gioco, danza, animazione, teatro e letture animate presso la biblioteca centrale dei ragazzi.

Per prendere nota dei vari eventi previsti dal programma de “la Festa di Roma”, visitare il sito www.lafestadiroma.it

(Foto: www.quisqueyaviaggi.com)