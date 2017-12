Capodanno italiano: i principali eventi da nord a sud

La notte di San Silvestro l’Italia festeggia un anno che finisce ed uno nuovo pronto ad iniziare. Sono molti gli eventi che, da nord a sud della penisola, animano le grandi città e le piazze dei piccoli paesi di cui l’Italia è composta. Ecco una carrellata degli eventi più importanti previsti nelle maggiori città italiane.

Napoli: canti e balli fino a mattina

Quella che una volta fu la capitale delle Due Sicilie, Napoli, propone una serata davvero magica all’ombra del Vesuvio. La notte del 31 ci saranno ben 100 artisti per il classico concerto di piazza del Plebiscito, una delle piazze più belle della città. Il lungomare Caracciolo si trasformerà in una discoteca a cielo aperto e, per gli amanti della cultura, al Madre si potrà visitare la mostra di arte contemporanea e al Maschio Angioino quella su Antonio Ligabue. Gli appassionati di fotografia potranno invece ammirare 245 scatti in bianco e nero del maestro Antonio Salgado.

Firenze: la culla del Rinascimento ospita la musica contemporanea

Sono molti gli artisti che si esibiranno in Piazzale Michelangelo, tra questi Ermal Meta, Morgan e Raphael Gualazzi. In piazza della Signoria invece andrà “in onda” la musica classica mentre le istallazioni sonore e luminose renderanno ancora più suggestiva la Basilica della Santissima Annunziata. Il Teatro dell’Opera di Firenze ospiterà il tradizionale concerto di Capodanno.

Venezia: Capodanno tra gondole e canali

I Musei Civici della città – Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo di Ca’ Pesaro, Museo di Ca’ Rezzonico, Museo del Vetro – saranno aperti in via straordinaria il 31 dicembre. Immancabile il bacio collettivo previsto nella splendida cornice di Piazza San Marco allo scoccare della mezzanotte. Per gli amanti della musica, concerto di Capodanno alle ore 16 del 31 dicembre nel sontuoso Teatro La Fenice, diretto da Myung-Whun Chung.

Rimini: capitale del divertimento

Nella città marinara che si affaccia sull’Adriatico sono molti gli eventi previsti per la notte del 31 dicembre. Al concertone in piazza Fellini si esibiranno due big della musica, Nina Zilli e Daniele Silvestri. A Castel Sismondo live set di Boosta dj, dei Subsonica, mentre lungo le vie e le piazze della città sono previsti molti altri eventi: al Teatro Galli la mostra delle mitiche figurine Panini, in piazza Malatesta uno spettacolo di luci e suoni mentre, per i palati più classici, va in scena l’opera de l’Aida Al Palacongressi.

Torino: concertone e Teatro da non perdere

A Torino, prima capitale del Regno d’Italia, ci sarà il concertone al Pala Alpitour con Simone Cristicchi mentre al Teatro Regio il gala con la stella della danza classica Roberto Bolle and Friends. Al Teatro Nuovo invece la Steam Experience dei Sonics. In festa anche il centro storico della città, dove il 1 gennaio 2018 è previsto il concerto in Galleria Umberto ed i musei saranno aperti.

Milano: tra musica e teatro

Il classico concertone in Duomo prevede la partecipazione di artisti quali Fabri Fibra e Luca Carboni mentre alla Triennale Bovisa c’è il dj set di Radio Deejay. Al Teatro alla Scala, tra i più prestigiosi al mondo, alle 18 va in scena La Signora delle Camelie con il corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala e l’Allestimento del Royal Theatre di Copenaghen. Valzer viennese al Teatro Nuovo con l’orchestra Musica in Scena diretta da Paolo Marchese e la partecipazione del soprano Alessandra Foresta.