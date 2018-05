Cinema: i film più visti e prossime uscite

Ecco i film più visti al cinema è quelli che stanno per arrivare nelle sale. Una piccola selezione di pellicole da non perdere.

La vita del Cavaliere in Loro 1 e 2

Il regista Paolo Sorrentino si è cimentato nelr acconto di un personaggio italiano le cui gesta sono da oltre un ventennio sotto i riflettori: Silvio Berlusconi. Sorrentino, dopo il film sull’ex presidente democristiano Giulio Andreotti, torna così ad indagare sugli uomini di potere che hanno influito sulla vita di tutti noi italiani.

Il Terzo Segreto di Satira presenta: Si muore tutti democristiani

Si muore tutti democristiani è una commedia girata da Il Terzo Segreto di Satira: tre amici con il piglio dei documentaristi di stampo sociale sono costretti a girare filmini ai matrimoni e spot in cui prevalgono scelte compromissorie. Finché non si presenta loro l’occasione di tornare al documentario ma non senza sorprese.

Dagli States arriva Game Night – Indovina chi muore stasera?

Da Indovina chi viene a cena? a Indovina chi muore stasera?, una commedia-thriller divertente che arriva dagli Stati Uniti. Il film parla di Max e Annie, una coppia molto unita che ama giocare ai giochi di società. Finché un giorno non arriva il fratello di Max, super bravo in tutto, che organizza una serata con delitto. Il gioco prende una piega davvero inaspettata!

Prossimamente al cinema

Mektoub, My Love – Canto Uno

La pellicola diretta da Abdellatif Kechiche arriverà nei cinema italiani il 24 maggio prossimo. Il film porta sul grande schermo l’incoscienza dei vent’anni che spesso i giovani utilizzano per oltrepassare barriere visibili e invisibili. Un film ricco di passioni e inquietudini e con una protagonista assoluta: la giovinezza.

Solo – A Star Wars Story

La saga di Guerre Stellari sembra non terminare mai e quest’ultimo spin-off la cui regia è affidata a Ron Howard ha scelto come palcoscenico di debutto il festival francese di Cannes. Consigliato a tutti gli amanti delle sequenze ricche di azione ed esplosioni. Il film sarà nelle sale italiane il 23 maggio 2018.

(Foto: www.moviemedia.it)