Cinema, oggi in sala il nuovo film di Muccino: ‘A casa tutti bene’

Esce oggi nelle sale il nuovo film di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”. Nel giorno di San Valentino arriva il nuovo film diretto dal regista romano che nel cast vede la partecipazione di attori noti, quali: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi.

La storia di una famiglia numerosa come tante. Il film narra la storia di una famiglia numerosa che si ritrova assieme per un evento importante: i festeggiamenti delle nozze d’oro dei nonni, interpretati da Ivano Marescotti e Stefania Sandrelli. La reunion avviene su un isola ma, a causa del maltempo, tutti saranno costretti a rimanere oltre il previsto. Questo soggiorno più lungo farà riemergere antichi conflitti e situazioni rimaste in sospeso tra le famiglie dei tre figli, interpretati da Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Sabrina Impacciatore.

Il film è stato girato sull’isola di Ischia, luogo di nascita della madre di Muccino. Qui il regista ha trascorso la sua infanzia e a questa isola lo legava il brutto ricordo del morso di un cane, motivo per il quale non vi era più tornato. Fino ad oggi, fino a prima di girare il suo nuovo film “A casa tutti bene”.

(Foto: RB Casting)