Esce oggi al cinema ‘Una festa esagerata’ di Vincenzo Salemme

“Una festa esagerata”: esce oggi l’ultimo film di Vincenzo Salemme. Arriva sul grande schermo la commedia teatrale trasformata in film da Vincenzo Salemme. La storia si svolge a Napoli, a casa Parascandalo, dove si prepara la festa di compleanno per il diciottesimo della figlia di Gennaro (Salemme) che vive con Teresa (Tosca D’Aquino). Quest’ultima sta organizzando una festa in grande stile per la figlia ma, un qualcosa di inaspettato, renderà l’evento molto particolare. Infatti, non appena ha inizio la festa e gli invitati cominciano ad arrivare, una notizia sconvolge tutti: il signor Scamardella, vicino che abita sotto la famiglia Parascandalo, viene a mancare proprio in quel momento creando non pochi problemi. Cosa succederà?

Un film che nasce sul palcoscenico teatrale. L’attore campano, che questa volta veste i panni anche di regista del film, ha commentato così il suo ultimo lavoro: “Ho scritto ‘Una festa esagerata’ come commedia teatrale e l’ho portata in palcoscenico prima che al cinema. La commedia, in teatro, ha riscosso un grande successo e molti tra gli spettatori mi hanno fatto riflettere sulla congenialità di questo testo per una sua eventuale trasformazione in film per il cinema”, ha detto Salemme.

Non resta che andare al cinema a vedere ‘Una festa travolgente’, che nel suo cast vede tra gli altri interpreti anche Francesco Paolantoni (l’assessore Cardellino), Giovanni Cacioppo (Don Pasquale), Andrea Di Maria (Bebè Cardellino) e Mirea Flavia Stellato (Mirea Parascandolo). Le musiche sono del maestro Nicola Piovani.

(Foto: Corretta Informazione)