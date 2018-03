Film in sala: ‘Puoi baciare lo sposo’, la commedia incontra le nozze gay

Matrimonio gay all’italiana. Nelle sale cinematografiche italiane è arrivato il film Puoi baciare lo sposo, l’ultima commedia firmata dal regista Alessandro Genovesi. Nel cast ci sono attori di primo piano come Monica Guerritore e Diego Abatantuono. Una giovane coppia gay italiana che vive a Berlino decide di sposarsi ed i problemi iniziano proprio quando per uno dei due arriva il momento di comunicare questa decisione alla sua famiglia.

La storia. Antonio (Cristiano Caccamo), è fidanzato con Paolo (Salvatore Esposito), ed entrambi convivono a Berlino. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, decidono di affrontare le loro famiglie per comunicare la lieta notizia. E qui iniziano i problemi perché una volta arrivati in Italia dovranno confrontarsi con i genitori e, per uno dei due, non sarà poi così facile. Da una parte Anna (Monica Guerritore) e Roberto (Diego Abatantuono), i genitori progressisti di Antonio, che vivono a Civita di Bagnoregio; dall’altra i genitori di Paolo, che abitano in un piccolo paesino del centro Italia. Come la prenderanno questi ultimi? Parteciperanno al matrimonio faraonico, organizzato dal wedding planner Enzo Miccio, al quale è stato invitato tutto il paese di cui il marito è sindaco? Roberto, che ha fatto dell’integrazione e dei diritti civili le sue battaglie politiche, sosterrà il matrimonio del figlio? Per scoprirlo, non resta che andare a vedere il film.

Nel cast figurano Beatrice Arnera, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Antonio Catania, Rosaria D’Urso, Enzo Miccio

