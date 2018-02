‘Gli incredibili 2’: a settembre torna la famiglia di supereroi, il nuovo trailer

Un secondo capitolo per la famiglia di supereroi targata Disney-Pixar. A settembre 2019 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il secondo capitolo del film “Gli Incredibili 2”. La Disney-Pixar ha pubblicato online il nuovo trailer della famiglia di supereroi e confermato lo scambio di ruoli tra Elastigirl e Mr. Incredible. In questa nuova avventura Helen (con la voce di Holly Hunter) sarà al centro dell’attenzione mentre Bob (doppiato da Craig T. Nelson) appenderà al chiodo la divisa di supereroe e resterà a casa con Violet, Dash e il piccolo Jack-Jack.

I superpoteri di Jack-Jack e un nuovo cattivo che avanza. Il film ripartirà dal punto in cui si è fermato nel primo capitolo. Il piccolo Jack-Jack è ancora un bebè e i suoi superpoteri emergono poco alla volta. Helen è impegnata come portavoce per una campagna per la legalizzazione dei Super e lascia Bob a casa con i figli. Per lui sarà davvero difficile gestire i superpoteri emergenti e imprevedibili del piccolo Jack-Jack. Tutti si riuniranno quando all’orizzonte spunterà un nuovo cattivo da contrastare, “diverso da qualsiasi cosa abbiano mai visto”. I Parr e Siberius si dovranno alleare per fermarlo.

Supereroi da Oscar. Nel 2004 il primo capitolo ha ottenuto due Oscar e fatto incassi milionari al botteghino. Basta ricordare che il teaser (la pubblicità), del sequel lanciato a novembre scorso, ha raggiunto in due giorni 113 milioni di visualizzazioni. Un risultato che lascia presagire un successo eguale, se non maggiore, al primo capitolo. “Gli Incredibili 2”, in Italia dal 19 settembre 2018.

Il trailer: www.youtube.com

(Foto: Silenzio in Sala)