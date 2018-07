I film italiani 2018: le novità

Cosa uscirà nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi? Quella che segue è una carrellata dei film italiani pronti ad uscire in sala ad agosto e settembre 2018.

Genere azione

Il 2 agosto esce nelle sale ‘Fino all’inferno’, il film d’azione di e con Roberto D’Antona, Francesco Emulo, Annamaria Lorusso, Mirko D’Antona, Michael Segal, Kavita Albizzati, Giada Robin, Alessandro Carnevale Pellino. Il film di D’Antona si ispira agli action movie d’oltreoceano: tre rapinatori in fuga dall’ex boss per il quale lavoravano incontrano lungo la loro strada una donna e suo figlio e la maledizione che portano con sé. Una corsa in camper da non perdere e il cui premio in palio è la vita del bambino e il futuro del mondo.

Commedia

Il 30 agosto esce il film ‘Metti una notte’, di Cosimo Messeri , con Cristiana Capotondi, Amanda Lear, Elena Radonicich, Giovanni Ludeno, Maurizio Lombardi, Dario Cantarelli, Luca Biagini. Una commedia in cui il tema dell’amore la fa da padrone: il giovane Martino, rientrato a Roma per salutare lo zio, si ritrova a fare da babysitter alla piccola Linda, con la quale c’è anche la sua eccentrica nonna. I sentimenti entrano in scena quando Martino riceve la telefonata di un suo vecchio amore in cerca d’aiuto. Il giovane decide di salvarla portando con sé nella notte di Roma anche la bambina e sua nonna.

Il 13 settembre esce nelle sale il film ‘In viaggio con Adele’, di Alessandro Capitani, con Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari, Patrice Leconte. L’attore teatrale Aldo Leoni, dal pessimo carattere, scopre di avere una figlia di trent’anni. Cosa succederà quando i due si incontreranno? Riusciranno ad imparare a conoscersi, nonostante abbiano due caratteri molto forti?

Il 20 settembre esce nelle sale il film ‘Una storia senza nome’, di Roberto Andò, con Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Renato Carpentieri. Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematografico, riceve un giorno come regalo da una persona sconosciuta la trama di un film. La donna si ritrova tra le mani la storia di un furto realmente avvenuto a Palermo nel 1969: quello del noto quadro La Natività del Caravaggio.

Il 27 settembre esce nelle sale il film ‘Ricchi di fantasia’, di Francesco Miccichè, con Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paolo Calabresi. Il carpentiere Sergio e la sua amante, l’ex cantante Sabrina, cadono vittime dello scherzo dei colleghi di Sergio, che gli fanno credere d’aver vinto 3 milioni di euro alla lotteria. L’uomo, convinto di essere divenuto ricco, decide di cambiare vita con la sua amante e i suoi parenti.

Western

Chiudiamo la carrellata dei i film italiani 2018 le novità in uscita nei prossimi mesi con il western ‘La banda dei grossi’, di Claudio Ripalti, con Simon Phillips, Pietro De Silva, Orfeo Orlando, Cecilia Bertozzi, Leonardo Ventura, Mario Diodati, Mateo Cili. Il film, che esce nelle sale il 20 settembre, parla della vera storia di Terenzio Grossi e la sua banda. È il racconto di una banda di briganti delle Marche che, nel 1860, agli albori dell’unità d’Italia, compi svariati delitti, omicidi, violenze e furti, nella provincia di Pesaro e Urbino.

(Foto: Italia Post)