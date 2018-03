L’8 marzo esce al cinema ‘Nome di donna’, contro le molestie sessuali

Le molestie sul lavoro un tema di strettissima attualità. Uscirà in una data simbolica, l’8 marzo, il film “Nome di donna”, che parla delle molestie sessuali sul posto di lavoro. La protagonista Cristiana Capotondi è stata ospite della trasmissione Domenica In, assieme a Nina Zilli, per parlare di questo tema così importante e delicato.

Capotondi: “i molestatori sono degli sfigati”. L’attrice romana ha presentato il film e assieme a lei c’erano anche altri ospiti, la cantante Zilli, Catena Fiorello (sorella del noto showman ndr.) e Claudio Lippi. La protagonista di “Nome di donna” ha dato la sua definizione dei molestatori: “Questo è un tema che riguarda anche gli uomini, perché anche alcuni di loro sono vittime di molestie” – ha affermato Cristiana Capotondi. “Ci tenevo a fare un film del genere, perché è un tema sociale che andrebbe affrontato di più. E vi dico che i molestatori sono solo degli sfigati, che hanno bisogno di abusare del loro potere per avere del piacere e dell’intimità”.

Il film racconta la storia di una donna costretta a subire gli abusi sessuali nel luogo in cui lavora. Una donna che decide però di alzare la testa e denunciare quanto subìto, non senza dover sopportare e superare diverse difficoltà. La regia è di Marco Tullio Giordana e nel cast figurano diversi attori, tra i quali Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon, Bebo Storti.

(Foto: Il Sussidiario.net)