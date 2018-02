Nomination David di Donatello, Ficarra e Picone: ‘contro il sistema di votazione’

Il David di Donatello torna su Ra1. Il 21 marzo prossimo andrà in onda la sessantaduesima edizione dei David di Donatello. L’ambito “Oscar” italiano ritorna su Rai 1, in prima serata, con la conduzione di Carlo Conti per consegnare premi al miglior film dell’anno, al migliore regista dell’anno, al miglior attore e attrice dell’anno e così via.

Ficarra e Picone contestano il meccanismo di votazione. All’edizione di quest’anno ha deciso di non partecipare il duo comico Ficarra e Picone. I due attori siciliani, autori del film “L’ora legale”, record di incassi del 2017, non si si sono iscritti perché contestano il meccanismo di votazione del premio. Non appena uscite le nomination hanno pubblicato un comunicato in cui si sono augurati che il neo direttore dell’Accademia, Piera Detassis, possa rivedere il regolamento.

Le nomination. Sul podio è andata Napoli che contende il maggior numero di nomination per i film in cui la città fa da sfondo a diverse storie: 15 candidature per “Ammore e malavita” dei Manetti Bros, 11 per “Napoli velata” di Ferzan Özpetek e 7 per “Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Nelle categorie di miglior film e miglior regia, pieno di voti per altri film del 2017: 8 candidature per “La tenerezza” di Gianni Amelio, “The Place” di Paolo Genovese e Nico, “1988” di Susanna Nicchiarelli e 7 candidature per “A Ciambra” di Jonas Carpignano. Per la categoria miglior attrice, la cinquina delle protagoniste è composta da Paola Cortellesi (Come un gatto in tangenziale), Jasmine Trinca (Fortunata), Valeria Golino (Il colore nascosto delle cose), Giovanna Mezzogiorno (Napoli velata), Isabella Ragonese (Sole cuore amore). Per la cinquina degli attori ci sono Antonio Albanese (Come un gatto in tangenziale), Nicola Nocella (Easy – Un viaggio facile facile), Renato Carpentieri (La tenerezza), Alessandro Borghi (Napoli velata), Valerio Mastandrea (The Place).

Per saperne di più sui David e le nomination: www.daviddidonatello.it

(Foto: Zimbio)